Le blog de l’ancien président Donald Trump s’est terminé un mois après son lancement

La «plate-forme de communication» du président Trump – également connue sous le nom de journal Web ou «blog» – rejoindra les Trump Steaks, Trump Airlines, Trump Magazine, Trump Vodka et Trump 2020 sur la liste des flops de la marque Trump.

« From the Desk of Donald J. Trump », une section du site Web de Trump, lancée le mois dernier et présentant des messages de style tweet de l’ancien président – ​​qu’il ne pouvait plus placer sur les sites de médias sociaux qu’il dominait auparavant parce qu’il était leur interdit. Mais maintenant, tout comme ses comptes sur les réseaux sociaux, « From the Desk of Donald J. Trump » n’est plus.

Le site de courte durée a été une déception dès le début. Pendant des mois, l’équipe de Trump a déclaré que Trump lancerait sa propre plate-forme de médias sociaux après avoir été expulsé de Twitter et Facebook. Mais lorsque « From the Desk of Donald J. Trump » a été mis en ligne le 4 mai, ce n’était pas le concurrent de Twitter certains s’y attendaient, mais plutôt une section de son site Web qui fonctionnait essentiellement comme un blog.

Trump a publié ses réflexions sur les événements actuels, et les fans pourraient ensuite les partager sur leurs propres comptes de médias sociaux. Il y avait aussi une option « cœur » avec des fonctionnalités limitées. Au départ, cela n’a pas fonctionné du tout, puis cela n’a pas permis aux personnes qui avaient aimé un message de le dé-cœur – mais il n’y avait aucun moyen pour le spectateur de voir combien d’autres avaient également aimé le message.

J’ai écouté l’un des articles du blog de Trump pour savoir ce qui se passerait et je veux juste que tout le monde sache qu’une fois que vous avez un cœur, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. – Sara Morrison (@SaraMorrison) 4 mai 2021

Et maintenant, il n’y aura plus de cœur du tout, car le blog a été fermé et effacé d’Internet. La page du blog redirige désormais vers une page invitant les visiteurs à s’inscrire aux « mises à jour EXCLUSIVES » de Trump par e-mail et par téléphone (il est obligatoire de fournir les deux – ce sont des opérations de collecte d’informations de contact, après tout).

Le conseiller de Trump, Jason Miller, a confirmé à CNBC que la section blog du site avait bel et bien disparu et ne reviendrait pas, puis a laissé entendre sur Twitter que Trump rejoindrait une autre plate-forme de médias sociaux – sans préciser laquelle.

Quant à savoir pourquoi le bureau virtuel de Trump a disparu, le Washington Post a noté qu’il n’avait jamais vraiment attiré l’attention – il n’a certainement pas reçu autant d’attention que les publications de Trump sur les réseaux sociaux – et que Trump était contrarié par son faible lectorat et son nombre élevé de personnes. s’en moquer. Comme de nombreux blogueurs le savent bien et Trump vient de le découvrir, bloguer est difficile et il peut prendre du temps pour trouver un public.

Comme indiqué ci-dessus, l’équipe Trump insiste toujours sur le fait qu’il créera sa propre plate-forme de médias sociaux ou en rejoindra une autre (jusqu’à présent, il a résisté à l’utilisation de Gab ou de Parler, qui seraient heureux de l’avoir). Si c’est vrai, nous verrons si cette incursion dure plus longtemps que son mois de billets de blog.