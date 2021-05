Le blog d’Alex Hammond | Actualités des courses

Alex Hammond revient sur l’action récente et se prépare à des courses fantastiques en Irlande et en France ce week-end.

Je passe le mois de mai avec un ressort dans mon pas. Nous vivons peut-être l’un des mois de mai les plus humides pour les ânes, ce qui fait que beaucoup de chevaux que je soutiens courent comme des ânes, mais je regarde du bon côté car (espérons-le) la vie revient à une sorte de normalité.

Il est généralement plus prudent de faire preuve de prudence de nos jours, alors avec un peu de chance à partir de la mi-juin, nous pouvons commencer à faire des pas de retour dans le connu. Il est alarmant de voir comment nous nous sommes rapidement habitués à de nouvelles façons d’exister et cela nous a semblé étrange (dans le bon sens) d’avoir une foule de retour à Windsor lundi.

C’est comme une éternité depuis que les coureurs m’ont demandé mon conseil du jour ou mon double quotidien en arrivant à l’hippodrome et j’ai également dû me demander s’il y avait une sortie arrière pour la sortie s’ils ne couraient pas aux attentes! Blague à part, c’était rafraîchissant d’avoir une certaine interaction avec les amateurs de course et d’accueillir de nouveaux fans de course sur le parcours.

Ce qui n’était pas si bienvenu, c’était la tempête torrentielle qui a fait de son mieux pour gâcher la nuit, mais dans le véritable esprit britannique, nous n’avons pas laissé quelque chose comme un temps inhabituel pleuvoir sur notre défilé.

Les cieux se sont ouverts tout comme Rêve de rêves a pris d’assaut la victoire dans la course répertoriée et a revendiqué pour la première fois le jubilé de diamant. Il a terminé deuxième lors des deux derniers renouvellements du sprint de groupe 1 de Royal Ascot et est maintenant le favori 9/2 de Sky Bet derrière l’impressionnant vainqueur de York Starman qui est un tir de 3/1.

Une tache sur mon merveilleux mois de mai est survenue au début du mois lorsque mes paris ante-post ont pris un coup grâce au résultat du Derrinstown Stud Derby Trial à Leopardstown. J’ai soutenu Mac Swiney à 10/1 pour le classique d’Epsom au préalable, me sentant assez satisfait de ma sélection, mais il est maintenant 20/1 avec Sky Bet après son effort inférieur à la normale derrière l’avion à réaction Bolshoi Ballet.

Cependant, je n’ai pas perdu espoir sur Mac Swiney. Son entraîneur Jim Bolger est un génie et si Epsom continue de recevoir beaucoup de pluie, il pourrait facilement rebondir. Sauf le Ballet du Bolchoï susmentionné (15/8 fav avec Sky Bet), le classique du poulain a l’air incroyablement ouvert, donc j’ai encore de l’espoir.

Mis à part les bons d’achat, il n’y a pas beaucoup de passionnés de course qui seraient déçus de voir John Leeper gagner à Epsom. Il porte le nom du regretté grand entraîneur John Dunlop, formé par son fils Ed et le cheval est un fils de l’excellent racemare Snow Fairy, qui a été formé par le manieur de John Leeper Ed Dunlop. Un conte romantique en effet.

En parlant de classiques, ce sont les 1000 et 2000 guinées irlandaises au Curragh ce week-end. Le premier d’entre eux est le samedi 2000 où Lucky Vega de Jessica Harrington est le favori 2/1 de Sky Bet.

Il y en a quelques-uns qui sont en mission de récupération après avoir déçu les 2000 Guinées à Newmarket, mais Lucky Vega ne fait pas partie de cette catégorie après avoir terminé un troisième très respectable sur le Rowley Mile. Un retour au Curragh lui conviendra mieux et c’est un digne favori.

Jim Bolger a quelques lancers de dés s’il décide de courir à nouveau le vainqueur de 2000 Guinées Poetic Flare après sa défaite dans l’équivalent français dimanche. Mac Swiney est également parmi les entrées pour le formateur.

Aidan O’Brien est également remis par la foule avec Wembley, Battleground, Van Gogh et San Martino. Les trois premiers nommés ont couru à Newmarket et devront progresser par rapport à leurs efforts d’il y a trois semaines. Ce ne sera pas un choc s’ils le font. Thunder Moon de Joseph O’Brien a également été bien battu à Newmarket, mais je maintiens toujours mon opinion qu’il sera meilleur quand / s’il tombe pour des voyages de sprint.

Il y a un cas à défendre La Barossa pour Charlie Appleby. Il a terminé deuxième des Craven Stakes à Newmarket en avril et vient ici plus frais que la plupart des autres. Son vainqueur ce jour-là venait juste de décoller en Guinée et à 6/1 pourrait offrir un peu de valeur dans la grande course de samedi.

Les 1000 guinées irlandaises ont lieu au Curragh dimanche. Je serais enclin à me rallier à une victoire de la Grande-Bretagne ici car j’ai été impressionné par Fev Rover dans les 1000 Guinées de Newmarket. L’ambiance était forte à propos de la pouliche de Richard Fahey avant ce concours, et elle a couru superbement pour terminer 1 ¼ longueurs troisième derrière Mother Earth et Saffron Beach. Le terrain facile en Irlande lui conviendra, en fait, plus il pleut, mieux c’est. Elle est 5/1 avec Sky Bet.

J’ai hâte de voir L’amour retour à l’action et cela pourrait venir dimanche à la Coupe d’Or de Tattersalls. L’abondance de richesses dans le chantier Aidan O’Brien est mise en évidence ici car il a le top 7 des paris! Évidemment, nous ne savons pas lequel de ses chevaux sera déclaré, mais j’espère que nous aurons un aperçu de l’Amour dimanche.

Les Irlandais ont été des adversaires assez invincibles récemment des deux côtés de la mer d’Irlande et l’entraîneur irlandais Michael Smith espérera plus de la même chose quand il enverra Pompe Ronald Rendez-vous en France à Auteuil ce week-end pour le Champion de France de Hurdle (Grande Course de Haies d’Auteuil pour lui donner son titre complet).

Ce cheval a été un achat de 1000 € en tant qu’enfant de 3 ans inébranlable et son entraîneur a passé de merveilleuses journées avec son achat au rabais depuis. S’il peut aller en France et battre des joueurs comme Paul’s Saga et L’Autonomie et décrocher le premier prix de plus de 157 000 €, il y aura d’énormes célébrations dans le comté de Meath.

Dimanche, c’est la French Gold Cup (Grand Steeple Chase de Paris) et en parlant d’invincible, Rachael Blackmore fait sa première course au concours de niveau 1 à bord du David Cottin entraîné Ajas. On dirait qu’Ajas pourrait être une superbe course pour son jockey record.

Il saute incroyablement bien, à tel point que son entraîneur était impatient de venir à Aintree pour le Grand National. Eh bien, Cottin recevra de fabuleux commentaires de son cavalier car elle sait exactement ce qu’il faut pour gagner la course de chevaux la plus célèbre au monde. Comment va-t-elle réussir dans le plus célèbre steeple de France? Vous le découvrirez avec nous sur Sky Sports Racing samedi et dimanche. Bonne chance à tous.