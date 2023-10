Le blocus « total » de Gaza est-il une punition collective contre les Palestiniens ? | Benjamin Netanyahou Actualités

Israël annonce un blocus sur la bande de Gaza, ce qui signifie que plus de 2 millions de personnes souffriront à cause des actes de quelques-uns.

Israël a annoncé un blocus total de la bande de Gaza deux jours après que des combattants du groupe Hamas ont mené des attaques meurtrières en Israël, tuant au moins 800 personnes et en faisant des dizaines de prisonniers.

« Nous appliquons un siège complet à Gaza. … Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de gaz – tout est fermé », a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans une déclaration vidéo, justifiant cette décision en qualifiant les Palestiniens de « peuple bestial ».

Plus de 500 Palestiniens ont été tués et près de 3 000 blessés dans les frappes israéliennes qui ont ciblé des bâtiments résidentiels et des bureaux dans l’enclave – qui abrite 2,3 millions de personnes.

La décision de couper l’approvisionnement en électricité, en eau et en carburant de Gaza, qui est déjà sous siège israélien depuis 16 ans, a été condamnée par les Nations Unies comme une punition collective.

Les craintes d’une invasion terrestre de Gaza grandissent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » à la suite des pires attaques depuis des décennies.

Bombardements intenses à Gaza

Plus de 100 000 Palestiniens à Gaza ont été déplacés et des milliers ont trouvé refuge dans les écoles des Nations Unies alors que les attaques israéliennes s’intensifient, forçant les Palestiniens à fuir leurs foyers.

Des bâtiments, des mosquées et des bureaux ont été pris pour cible alors que Netanyahu a promis une « puissante vengeance » pour les attaques meurtrières qui ont provoqué une onde de choc à travers Israël.

Des images déchirantes sont apparues à l’intérieur de Gaza, montrant 19 membres d’une famille tués lorsqu’une frappe aérienne a frappé dimanche leur immeuble résidentiel. Plus de 60 pour cent de la population de Gaza sont des réfugiés qui ont été ethniquement nettoyés de leurs foyers actuellement en Israël.

Gaza n’est-elle pas déjà sous blocus ?

Israël maintient un blocus terrestre, maritime et aérien sur Gaza depuis 2007, un an après l’élection démocratique du Hamas au pouvoir. Le vote a eu lieu près de deux ans après le retrait des troupes israéliennes et des colons de l’enclave.

Le blocus donne à Israël le contrôle des frontières de Gaza, et l’Égypte est intervenue pour faire respecter la frontière occidentale.

Israël a déclaré avoir bloqué les frontières pour protéger ses citoyens du Hamas, mais l’acte de punition collective viole les Conventions de Genève et a longtemps été considéré comme illégal par des groupes, notamment le Comité international de la Croix-Rouge.

« Les sanctions collectives sont clairement interdites par le droit international humanitaire en vertu de l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève. Aucune exception n’est autorisée », a déclaré Michael Lynk, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, dans son Rapport 2020.

Le rapport ajoute : « La politique de punition collective d’Israël » à l’égard de Gaza a créé « une économie complètement effondrée, des infrastructures dévastées et un système de services sociaux qui fonctionne à peine ».

« Alors qu’Israël justifiait la fermeture de Gaza pour contenir le Hamas et assurer la sécurité d’Israël, l’impact réel de la fermeture a été la destruction de l’économie de Gaza, causant des souffrances incommensurables à ses deux millions d’habitants. »

Est-ce la première fois qu’Israël utilise une punition collective contre Gaza ?

Israël a déjà été accusé d’avoir recours à des punitions collectives et d’avoir créé la crise humanitaire à Gaza. C’est une stratégie souvent utilisée par Israël dans ses relations avec les Palestiniens, punissant efficacement les masses pour les actions de quelques-uns.

Lynk a cependant déclaré : « Seuls les coupables peuvent être punis pour leurs actes, et seulement après une procédure équitable. Les innocents ne peuvent jamais être punis pour les actes d’autrui.

Quelles formes de punition collective Israël a-t-il utilisé dans le passé ?

Outre les contrôles aux frontières, Israël a démoli des maisons, imposé des couvre-feux, créé des barrages routiers, confisqué des biens personnels, détruit des terres agricoles et des systèmes d’approvisionnement en eau.

Les effets de son blocus de 16 ans ont créé un taux de chômage de plus de 45 pour cent, l’un des plus élevés au monde. Seules 13 heures d’électricité par jour étaient disponibles pour les habitants de Gaza en 2023, selon l’ONU. Les Palestiniens de Gaza ont également un accès limité à l’eau potable et aucun aéroport fonctionnel.