Le blocus républicain de l’aide à l’Ukraine et les élections en Slovaquie font le jeu de Poutine

Les républicains s’opposent au financement par les États-Unis de la bouée de sauvetage de l’Ukraine contre la Russie ont remporté leur premier grand succès lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’a pas inclus une demande d’aide de 6 milliards de dollars dans un projet de loi provisoire qui a évité une fermeture du gouvernement.

Le résultat, qui a laissé Le président Joe Biden exigeant une action rapide pour répondre aux besoins de Kiev, un bon week-end pour le président russe Vladimir Poutine. Mais cela a laissé au président ukrainien Volodymyr Zelensky bien d’autres sujets de préoccupation après que des changements ailleurs dans la politique mondiale ont joué dans les efforts de Moscou pour survivre à l’Occident dans la guerre russe en Ukraine. Biden a suggéré qu’il avait un « accord » avec McCarthy sur le transfert de l’aide à l’Ukraine dans le cadre d’une mesure distincte, mais le bureau du président républicain a refusé de confirmer un tel accord.

Le drame aux États-Unis a coïncidé ce week-end avec un autre développement qui suscitera des inquiétudes en Ukraine. En Slovaquie voisine, le parti populiste de l’ancien Premier ministre pro-russe Robert Fico a remporté les élections parlementaires. Fico a ancré sa campagne sur sa rhétorique anti-américaine, sa promesse de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine et sa promesse de contrecarrer les ambitions de Kiev au sein de l’OTAN.

Les coups portés à l’Ukraine par les États-Unis et la Slovaquie sont venus s’ajouter à sa dispute sur les exportations de céréales avec la Pologne – l’un des premiers et des plus fidèles alliés de Kiev – ce qui a conduit Varsovie à avertir qu’elle pourrait arrêter les livraisons d’armes à son voisin.

Chacun de ces développements souligne un danger croissant pour l’Ukraine : les armes et l’aide dont elle a besoin pour soutenir sa lutte contre l’assaut de la Russie sont de plus en plus entraînées dans la politique âpre des élections nationales en Occident.

Tout signe d’affaiblissement de la détermination des dirigeants et des législatures occidentaux à armer l’Ukraine est une incitation supplémentaire pour Poutine à tenter d’étendre le conflit à une guerre d’usure dans l’espoir que les opinions publiques occidentales se lasseront de la lutte et que des dirigeants comme l’ex-président Donald Trump pourrait prendre le pouvoir l’année prochaine et abandonner Kiev.

Les gros titres sont alarmants pour l’Ukraine. Et tandis que les réalités de la politique internationale suggèrent que le temps n’est pas encore compté pour le remarquable pipeline d’armes et d’aide qui a alimenté sa résistance héroïque à l’assaut de la Russie, le terrain politique pourrait changer et augurer de sérieuses inquiétudes à long terme pour Kiev.

Un potentiel coup de propagande pour Poutine

En Slovaquie, le parti SMER de Fico a remporté les élections législatives de samedi, faisant basculer le pendule politique vers le populisme et le nationalisme qui ont apporté Trump, le Brexit et les gains des partis d’extrême droite en France et en Allemagne ces dernières années. Dans la lueur de la victoire, Fico a prévenu : « La Slovaquie et le peuple slovaque ont de plus gros problèmes que l’Ukraine », et a ajouté qu’il ferait pression en faveur de pourparlers de paix.

La Slovaquie, membre de l’OTAN, était auparavant un allié actif de l’Ukraine, et un retournement de situation contre son voisin offrirait à Poutine de précieuses ouvertures de propagande. Pourtant, à elle seule, la Slovaquie n’a pas le pouvoir de faire démarrer les négociations. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que l’Ukraine soit prête à parler alors que son offensive se poursuit, ni que Poutine ait des motivations politiques ou stratégiques pour le faire. Et Fico doit s’inquiéter de la constitution de sa propre coalition avant de commencer à décider de la politique à adopter envers l’Ukraine.

Et il est peu probable qu’un arrêt des livraisons d’armes par la Slovaquie fasse pencher le champ de bataille du côté de la Russie. Elle a effectivement envoyé à Kiev d’anciens avions à réaction soviétiques MiG et d’autres équipements pour lesquels elle a été compensée par l’Union européenne. Mais ses contributions sont éclipsées par celles des grandes puissances européennes et des États-Unis.

La menace de bloquer l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN semble alarmante. Mais le sommet de l’OTAN de cette année a montré qu’il n’y a de toute façon aucune perspective que Kiev rejoigne l’alliance occidentale. Et même avant les élections slovaques, convaincre tous les membres de l’alliance de soutenir son éventuelle adhésion était déjà un combat. La Turquie, par exemple, continue de bloquer l’adhésion de la Suède, un nouveau membre beaucoup moins controversé du club d’autodéfense.

La Slovaquie pourrait abriter de nombreux électeurs sympathisants de Moscou étant donné ses décennies d’appartenance à l’ancienne Tchécoslovaquie du Pacte de Varsovie sous la poigne de fer de l’Union soviétique. Mais en tant que membre de l’OTAN, elle reste dépendante du groupe – et, en fin de compte, des États-Unis – pour sa défense. Et son économie dépend de son appartenance à l’Union européenne. Cela donne à l’Occident une influence considérable à Bratislava.

Les réalités géopolitiques pourraient également être décisives dans le conflit entre la Pologne et l’Ukraine. De nombreux analystes pensent que les températures vont se calmer après des élections tendues plus tard ce mois-ci. L’antipathie de la Pologne à l’égard de la Russie et son désir de l’empêcher de remporter une victoire en Ukraine sont le fruit de décennies d’histoire politique amère qui ne risquent pas d’être diluées par des vents politiques changeants. Et sa position est également essentielle à son importance croissante pour les États-Unis en tant que l’un des alliés européens les plus importants de Washington.

La marée républicaine contre l’Ukraine se renforce

Zelensky visite à Washington renforcer l’aide à l’Ukraine le mois dernier semble prémonitoire. Mais après une semaine mouvementée, il est clair que les futures tranches d’aide américaine seront bien plus difficiles à faire passer par l’administration Biden au Congrès.

McCarthy, dont la présidence vacille, poussé à travers un projet de loi de dépenses provisoire pour maintenir le gouvernement ouvert jusqu’à la mi-novembre, sans 6 milliards de dollars de financement pour l’Ukraine, le Sénat espérait ajouter au paquet – qui en lui-même ne représentait qu’environ un quart de la dernière demande d’aide de Biden à l’Ukraine. Cette décision ne mettra pas immédiatement l’Ukraine en péril sur le champ de bataille, mais un retard plus long pourrait avoir de graves conséquences. Et politiquement, cela pourrait enhardir Poutine et alimenter les doutes quant à la capacité des États-Unis à rester dans la guerre parmi les dirigeants européens alliés qui tiennent bon mais doivent également gérer l’opinion publique.

Certains des partisans les plus ardents de l’Ukraine au Congrès ont été profondément déçus. « Poutine fait la fête », a déclaré à CNN le représentant démocrate Mike Quigley de l’Illinois. « Je ne vois pas comment la dynamique changera en 45 jours. » Le coprésident du Congressional Ukraine Caucus a été le seul démocrate de la Chambre à voter contre cette mesure provisoire.

Les rebelles républicains de la Chambre, dont certains sont menace de renverser McCarthy après avoir utilisé les votes démocrates pour maintenir temporairement le gouvernement ouvert aux niveaux de dépenses actuels, sont largement opposés à une aide accrue à l’Ukraine. Parmi eux figurent le représentant Matt Gaetz de Floride et la représentante géorgienne pro-Trump Marjorie Taylor Greene, qui a écrit samedi sur les réseaux sociaux que « Joe Biden traite l’Ukraine comme le 51e État » après avoir précédemment averti que davantage de fonds pour Kiev serait « l’argent du sang ». »

L’Ukraine a refusé de paniquer face à l’interruption de sa dernière injection d’aide dans le cadre d’une initiative de plusieurs milliards de dollars dont dépend en grande partie son effort de guerre, du moins dans son ampleur actuelle. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré que son pays travaillait avec le Congrès américain sur cette question.

« Nous ne pensons pas que le soutien américain ait été brisé, car les États-Unis comprennent que les enjeux en Ukraine sont bien plus importants que la seule Ukraine. Il s’agit de la stabilité et de la prévisibilité du monde, et je crois donc que nous serons en mesure de trouver les solutions nécessaires », a déclaré Kuleba.

Le danger pour Zelensky est qu’une telle rhétorique se transforme en un sentiment parmi les électeurs selon lequel les intérêts américains et ceux de l’Ukraine sont opposés. Lors des événements de la campagne républicaine, les électeurs expriment souvent leur antipathie à l’idée d’envoyer des milliards de dollars à l’Ukraine, et les sondages montrent un scepticisme croissant du public.

Pourtant, pour l’instant, il existe une majorité bipartite à Washington en faveur de l’aide à l’Ukraine, même si le chaos au sein du parti républicain soulève des questions sur la manière dont cette aide sera fournie. Biden a semblé indiquer dimanche qu’il avait un accord avec McCarthy sur le transfert des fonds dans un projet de loi distinct, bien que l’orateur soit peut-être trop faible pour tenir ses promesses. « Je m’attends pleinement à ce que l’orateur respecte son engagement à garantir le passage et le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’agression et la brutalité », a déclaré le président.

McCarthy a suggéré qu’un cadre qui enverrait également plus d’argent pour sécuriser la frontière sud des États-Unis pourrait ouvrir la voie à des fonds ukrainiens. « Ils ne recevront aucun colis si la frontière n’est pas sécurisée », a déclaré dimanche l’orateur lors de l’émission « Face the Nation » de CBS. « Je soutiens qu’il soit possible de garantir que l’Ukraine dispose des armes dont elle a besoin. Mais je soutiens avant tout fermement la frontière. Nous devons donc trouver un moyen de faire cela ensemble.

Mais si McCarthy est renversé et remplacé par un orateur plus radical, l’Ukraine pourrait manquer de chance.

À plus long terme, les élections américaines de novembre 2024 seront cruciales. Trump, le favori républicain, s’est engagé à mettre fin à la guerre dans les 24 heures s’il est élu président, vraisemblablement à des conditions qui favoriseraient Poutine, qu’il a qualifié de « génie » et devant lequel il a souvent fait une génuflexion.

Et l’avenir de l’Ukraine ne serait pas le seul en jeu. Un deuxième mandat de Trump pourrait constituer une menace existentielle pour l’OTAN et pour l’ensemble du concept occidental de l’après-Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide.

