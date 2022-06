Le blocus de l’Ukraine par la Russie est un « crime de guerre », selon un haut responsable de l’UE

L’Union européenne, les États-Unis et d’autres travaillent à l’amélioration des routes terrestres pour les exportations ukrainiennes, mais M. Zelensky a déclaré qu’un « volume beaucoup plus petit peut être fourni via de nouvelles routes, et cela prend beaucoup plus de temps ».

La guerre se répercutait d’autres manières au-delà des frontières de l’Ukraine lundi, notamment les pénuries d’énergie, l’inflation du carburant et le changement climatique.

L’effort de l’Occident pour pénaliser la Russie en réduisant drastiquement les achats de pétrole et de gaz russes a montré de nouvelles tensions.

Au moins trois puissances européennes se sont jointes à l’Allemagne pour prendre des mesures d’urgence pour assurer le chauffage et l’électricité en hiver, notamment grâce à l’utilisation accrue du charbon, un important contributeur au réchauffement climatique. L’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas ont déclaré qu’ils s’apprêtaient à trouver des sources d’énergie alternatives, y compris éventuellement plus de charbon, le combustible le plus sale du monde, à la suite d’une annonce similaire faite dimanche par l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe. Le Danemark a déclaré qu’il activait également un plan pour faire face aux pénuries imminentes de gaz fourni par la Russie.

Les développements sont survenus alors que la Russie, loin de ressentir la douleur des ventes de carburant perdues, a trouvé un sauveur en Chine, qui a annoncé lundi qu’elle était désormais le plus gros acheteur de pétrole russe.