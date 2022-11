Le blocus de Coutts est une priorité pour Mendicino à la veille d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence

La nuit avant que le gouvernement libéral ne prenne la décision radicale d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, le chef de la GRC a envoyé un courriel de mise en garde au cabinet du ministre fédéral de la Sécurité publique.

La commissaire Brenda Lucki a écrit que la police n’avait pas épuisé «tous les outils disponibles» pour faire face aux manifestations qui avaient envahi le centre-ville d’Ottawa et plusieurs passages frontaliers canado-américains.

Mais le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui a pris l’initiative de la réponse du gouvernement fédéral à la manifestation du « Freedom Convoy » l’hiver dernier, a déclaré mardi lors d’une enquête publique que Lucki n’avait jamais directement apporté le point qu’elle avait soulevé dans son e-mail à son personnel.

Lors d’un appel en tête-à-tête avant une réunion historique du cabinet le 13 février, Mendicino a déclaré que Lucki avait exprimé de “très graves inquiétudes” concernant le blocus au passage frontalier international à Coutts, en Alberta.

“Elle a souligné pour moi que la situation à Coutts impliquait une cellule endurcie d’individus armés jusqu’aux dents, avec des armes à feu meurtrières qui possédaient une volonté de descendre avec la cause”, a déclaré Mendicino devant la Commission d’urgence de l’ordre public mardi.

“Ce fut un moment décisif pour moi.”

Sur la base de leur conversation, Mendicino a déclaré qu’il “n’aurait pu tirer aucune autre inférence” autre que le fait que Lucki ait soutenu l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence.

Le Cabinet s’est réuni plus tard dans la soirée et Mendicino a déclaré qu’il ne croyait pas que les informations contenues dans l’e-mail de Lucki soient jamais apparues. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré une urgence fédérale le lendemain.

La commission enquête sur les événements qui ont mené à cette décision et est chargée de déterminer si le gouvernement était justifié d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis qu’elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988.

Une enquête formelle est obligatoire chaque fois que la législation est utilisée pour accorder des pouvoirs extraordinaires à la police, aux gouvernements et aux banques, comme ce fut le cas lors des manifestations à Ottawa et aux passages frontaliers.

La GRC a pu arrêter plusieurs manifestants à Coutts et mettre fin au blocus sans utiliser les pouvoirs supplémentaires qui leur sont conférés en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Avant même que des centaines de grosses plates-formes et des milliers de manifestants ne descendent sur l’enceinte parlementaire, Mendicino a déclaré qu’il pensait que la manifestation avait le potentiel d’être violente, bien que la GRC lui ait dit que “la majorité des informations” montraient que les organisateurs prévoyaient un événement pacifique.

Il a dit qu’il estimait que des vidéos comme celle publiée par la figure controversée de “Freedom Convoy” Pat King, qui faisait référence à la manifestation se terminant par des balles, étaient un “signal d’intention”.

« Il y avait plusieurs milliers de Canadiens qui ont participé à ces manifestations et au blocus qui étaient là à des fins tout à fait légitimes et légales, mais certains étaient prêts à devenir violents », a déclaré Mendicino.

Plusieurs ministres du cabinet fédéral, dont Dominic LeBlanc, s’inquiétaient pour leur sécurité personnelle dès le début de la manifestation à Ottawa parce que certains manifestants avaient posté en ligne sur le ciblage de leurs maisons, a appris l’enquête.

Les notes d’un briefing ministériel du 26 janvier montrent que la GRC était au courant que des manifestants tentaient de recueillir les adresses personnelles de députés, y compris Trudeau, et craignaient que la manifestation ne se sépare pour inclure plusieurs endroits proches des domiciles des politiciens.

LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, a également témoigné mardi en fin d’après-midi.

La GRC a renforcé la sécurité autour de plusieurs ministres du Cabinet et de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr Theresa Tam, parce que les manifestations étaient axées sur les restrictions de santé publique liées au COVID-19, a déclaré Mendicino.

Alors que la manifestation se déroulait à Ottawa, dans les assemblées législatives provinciales et à plusieurs postes frontaliers, Mendicino a déclaré que la situation était sur le point d’être “complètement ingouvernable”.

La commission a tenu des semaines d’audiences douces, mais les tensions ont dégénéré mardi après un échange tendu entre le commissaire et l’avocat des organisateurs de la manifestation, qui s’est terminé par l’escorte de l’avocat hors du bâtiment.

Brendan Miller, qui représente certains organisateurs de la manifestation, dont Tamara Lich, a interrompu le témoignage de Mendicino mardi pour demander que le directeur des communications du ministre, Alex Cohen, soit appelé à témoigner.

Le juge Paul Rouleau, le commissaire présidant l’enquête, a demandé à la sécurité de faire sortir Miller de la salle d’audience après que l’avocat ait parlé au commissaire et l’ait accusé de refuser de se prononcer sur des demandes similaires.

« J’essaie de faire mon travail », a déclaré Miller aux journalistes à l’extérieur de l’édifice de la Bibliothèque et des Archives à Ottawa où se tiennent les audiences.

Miller s’est excusé plus tard et a été autorisé à revenir à l’audience.

À la fin du témoignage de Mendicino, Rouleau lui a présenté une situation hypothétique : « Disons qu’il y a eu deux manifestations, une à Ottawa et une à la frontière à Windsor.

Il a demandé s’il serait approprié que les politiciens provinciaux ou fédéraux disent à leurs services de police respectifs quelle manifestation était la priorité du gouvernement.

“Je vais vous donner une alerte spoiler : le ministre (Bill) Blair a pensé que ce serait inapproprié”, a déclaré Rouleau, suggérant que la commission enquêterait sur la relation entre les politiciens et leurs organes de surveillance.

La commission a entendu des témoignages pendant des semaines sur la ligne trouble que les politiciens ne sont pas censés franchir lorsqu’il s’agit de diriger la police.

“Le dilemme serait que si les deux événements étaient absolument identiques, serait-il approprié que le gouvernement élu choisisse en quelque sorte?” dit Mendicino. “Ce n’est pas le genre de choix ou de dilemme que vous voulez.”

D’un autre côté, a-t-il dit, si l’une était une urgence et l’autre non, il pourrait être approprié de faire savoir à la police qu’une manifestation avait atteint un seuil plus élevé.

Mais il a averti que les politiciens ne devraient pas commencer à diriger la police sur les détails.

« Les gouvernements élus devraient éviter cela, et pour une bonne raison. Je pense qu’il y a là une pente glissante dont il serait très difficile d’échapper si nous empruntions cette voie », a-t-il déclaré.

—Laura Osman, Stephanie Taylor et David Fraser, La Presse Canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement