Le blockbuster JLo de 100 millions de dollars de Netflix est pire que « Rebel Moon »

Netflix investit occasionnellement beaucoup d’argent dans d’énormes superproductions d’action, même si aucune sortie en salles n’est prévue. Parfois, ça marche. Des films comme Red Notice et Heart of Stone ont extrêmement bien réussi en termes d’audience. Mais des critiques ? Ce ne sont généralement pas des fans. Et dans le cas de Atlasle nouveau blockbuster de Netflix sort aujourd’hui, oh mon Dieu.

Atlas est actuellement évalué à 11 % sur Rotten Tomatoes, identique à un film qui était en tête des charts Netflix la semaine dernière, Madame Web, également à 11 % et largement considéré comme peut-être le pire film de super-héros jamais réalisé. Ils partagent également des scores d’audience presque identiques, Atlas étant actuellement 2 % plus élevé, 59 % à 57 %

Dans Atlas, Jennifer Lopez incarne une analyste de données qui affronte une IA voyou jouée par Simu Liu dans un film qui ressemble étrangement à une variante du jeu vidéo Titanfall. Le film aurait coûté 100 millions de dollars à réaliser, soi-disant le montant le plus élevé jamais atteint pour un film original Netflix dirigé par une femme, mais les résultats sont médiocres. Même pour un original de Netflix, c’est médiocre. Voici comment Atlas se compare à certains des autres films d’action de premier plan de Netflix, dont quelques-uns sont excellents, dont beaucoup ne le sont pas.

Laisser le monde derrière – 73 %

Le projet Adam – 68%

Extraction – 67 %

Nichoir à oiseaux – 65 %

L’Homme Gris – 45%

Notice rouge – 37%

Cœur de pierre – 30%

Lumineux – 26 %

Rebel Moon Partie 1 – 21%

Rebel Moon Partie 2 – 15%

Atlas – 11%

Il est possible que le score augmente (ou diminue) à mesure que de nouvelles critiques arrivent, mais il s’agit très clairement d’un raté pour Netflix. Encore une fois, tout ce qui les intéresse, c’est l’audience, pas les audiences, comme si quelque chose était terrible mais largement regardé, c’est bien (Red Notice avait des scores d’audience très élevés, par exemple). Mais si le bouche à oreille est médiocre, cela peut limiter la portée.

Notice rouge Netflix

Netflix s’est montré un peu étrange quant au sort de ses superproductions. Ils ont donné le feu vert aux suites de Red Notice et de Grey Man, mais nous n’avons entendu parler d’aucune de ces suites depuis des années, bien qu’elles soient censées être encore en développement.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec Atlas ? Je ne sais pas. Les bandes-annonces n’avaient pas l’air bien, car JLo ne se sentait presque immédiatement pas à sa place dans le rôle. Je ne peux pas dire que je vais le regarder parce que je n’ai tout simplement pas deux heures de ma journée à consacrer à un film aussi mauvais qui n’est pas Madame Web, qui était en territoire « tellement mauvais que c’est bon ». Peut-être qu’Atlas l’est aussi, je ne sais pas.

Quoi qu’il en soit, quelque chose s’est vraiment mal passé ici, et malgré le feu vert d’autres superproductions médiocres, je ne vois pas celui-ci avoir une suite, d’après ce que nous pouvons déjà voir.

