Le blockbuster de la BBC Line Of Duty fait un retour choc qui verra le spectacle prendre une tournure incroyable

Le drame policier HIT Line of Duty revient pour offrir le point culminant explosif refusé aux fans de la dernière série.

Les stars Adrian Dunbar, Vicky McClure et Martin Compston sont à bord pour la spéciale en trois parties de la BBC1.

Pennsylvanie

Bbc

Vicky McClure et Martin Compston en tant que héros AC-12 Kate Fleming et Steve Arnott[/caption] pixel8000

Nigel Boyle joue Ian Buckells, qui a été révélé comme H[/caption]

Un initié de la télévision a déclaré: “Il y a un fort sentiment qu’il y avait des affaires inachevées.”

Les fans de la série espèrent que le cuivre plié H sera enfin démasqué lorsque trois nouveaux épisodes du drame policier à succès seront diffusés l’année prochaine.

Beaucoup des 13 millions de personnes qui ont vu la sixième série ont estimé que c’était un énorme anti-climax d’apprendre que le bouffon, le surintendant-détective Ian Buckells (Nigel Boyle), était le cerveau insaisissable lié au crime organisé.

Les fans se sont demandé s’il s’agissait d’une véritable fin après neuf ans d’histoires mordantes, ou d’un faux-fuyant du créateur Jed Mercurio.

Les acteurs principaux Martin Compston, 38 ans, Vicky McClure, 39 ans, et Adrian Dunbar, 64 ans, sont à bord pour revenir en tant que héros d’AC-12 en vue d’un tournage à partir du printemps.

Les trois dernières parties pourraient être diffusées dès Noël prochain.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun: “Il y avait un sentiment très fort, en particulier parmi les fans, qu’il y avait des affaires inachevées avec Line of Duty.

“Les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de la fin de la série six et réclamaient une conclusion plus sensationnelle – maintenant, Jed peut livrer cela.

“La question est de savoir si la personne que nous avons été amenés à croire qu’il s’agissait de H est vraiment le méchant que l’AC-12 a chassé ou s’il s’agissait d’un autre ennemi juré.

« Il y a aussi une théorie qu’un autre marionnettiste plus sombre est à l’œuvre.

“Le fait qu’ils envisagent de prendre la décision inhabituelle de faire trois épisodes plutôt que les six ou sept habituels reflète à quel point c’est spécial pour la série.”

L’écrivain Jed, 56 ans, n’a jamais exclu de revenir sur l’histoire.

Et des stars de premier plan ont récemment laissé tomber des indices de plus en plus forts sur un retour.

Vicky, qui joue DI Kate Fleming, a déclaré mardi à Good Morning Britain: «Je parle tout le temps aux gars et nous aimerions tous le faire, nous sommes tous partants.

«Je pense que c’est juste un cas de maintenant. . . Martin, je pense qu’il est dans environ neuf émissions ou quelque chose comme ça. Il est occupé, donc je suis sûr que nous y arriverons.

Martin – DI Steve Arnott – a déclaré à propos de Line of Duty la semaine dernière: «Je suis tellement ravi que les gens veulent le récupérer.

“Mais qui sait? J’aimerais retravailler avec les gars. Adrian, Vicky et Jed sont vraiment certains de mes amis les plus proches.

“Cela fait dix ans que nous sommes ensemble et nous parlons tous les deux jours, vraiment.”

Adrian, très apprécié pour les paroles du surintendant en chef Ted Hastings telles que “Jésus, Marie et Joseph et le petit âne”, a actuellement sa propre émission policière ITV, Ridley.

Vicky joue dans Without Sin et a une deuxième série de Trigger Point d’ITV à venir.

La coordination de leurs agendas aurait pu s’avérer délicate, c’est pourquoi les patrons envisagent trois épisodes.

Adrian a déclaré il y a quelques semaines : “Je pense qu’en général, tout le monde est disposé à faire quelque chose, mais je pense que nous allons devoir attendre un peu plus longtemps.”

Il a déclaré que les acteurs souhaitaient une dernière sortie car la série six avait été réalisée sous des contraintes de verrouillage.

Adrian a ajouté : « Ce n’était pas aussi amusant. Nous ne pouvions pas traîner. Nous ne pouvions pas sortir.

“Nous étions tous dans une sorte de bulle, donc ça n’avait tout simplement pas la même sensation – c’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimerions en faire une autre.”

La BBC a refusé de commenter.

Bbc

Adrian a déclaré que les acteurs souhaitaient une dernière sortie car la sixième série avait été réalisée sous verrouillage[/caption] PA

Adrian a déclaré: “Je pense qu’en général, tout le monde est disposé à faire quelque chose”[/caption]