Le blockbuster de James Cameron sera enfin diffusé à cette date

L’extravagance visuelle dirigée par James Cameron Avatar: The Way of Water est sortie en salles le 16 décembre 2022 et s’est avérée être le film post-pandémique le plus rentable et le troisième film le plus rentable de tous les temps, gagnant une somme énorme de 2,3 milliards de dollars au box-office mondial.

Plus de cinq mois après sa sortie mondiale, Avatar 2 aura sa première numérique le 7 juin 2023 sur Disney+ Hotstar. Le géant du streaming en a fait l’annonce officielle le mardi 16 mai sur ses réseaux sociaux. En plus de l’affiche du film en six langues, le message disait : « Avatar : la voie de l’eau est diffusé le 7 juin en anglais, hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. »

Avatar: The Way of Water est à l’origine de sa préquelle Avatar qui se situe tout en haut du box-office mondial avec 2,9 milliards de dollars, et Avengers: The Endgame, qui a rapporté 2,7 milliards de dollars dans le monde. Cela signifie que James Cameron a trois films parmi les cinq films les plus rentables – Avatar, Avatar 2 et Titanic. Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force complète la liste à la cinquième position avec des revenus de 2,06 milliards de dollars dans le monde.





Lors de la promotion d’ Avatar 2 , Cameron a déclaré que le film devait devenir le troisième ou le quatrième film le plus rentable juste pour atteindre le seuil de rentabilité en le qualifiant de « pire analyse de rentabilisation de l’histoire du cinéma ». Et la suite a réussi à le faire. The Way of Water a été nominé pour quatre Oscars et en a remporté un pour les meilleurs effets visuels.

Après Avatar : The Way of Water, trois autres suites sont en post-production. Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 devraient arriver dans les salles le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028. Tous ces films seront réalisés par James Cameron.

