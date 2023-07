Le blocage par la Cour suprême du plan de prêt étudiant de Biden pourrait stimuler la baisse des inscriptions

La Cour suprême des États-Unis a annulé vendredi le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, mais l’abordabilité des universités restera un problème pour les années à venir, selon les experts, ce qui obligera davantage d’étudiants à se retirer. Compte tenu du Cour suprêmecontre les politiques d’admission à l’action positive également, « il est tout à fait approprié que nous nous inquiétions », a déclaré Kelly Slay, professeur adjoint d’enseignement supérieur et de politique publique à l’Université Vanderbilt. « Au lieu d’élargir les opportunités, nous ajoutons des barrières. » Michele Shepard, directrice principale de l’abordabilité des collèges à l’Institute for College Access & Success, a ajouté que « ce système financé par la dette n’est pas viable ». En savoir plus sur les finances personnelles :

La Cour suprême annule le plan d’annulation des prêts étudiants

4 stratégies pour éviter de trop s’endetter

Ces déménagements peuvent vous aider à économiser gros sur les frais de scolarité « Nous continuons d’être préoccupés par le fait que le coût élevé de l’université – y compris non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement, la nourriture, le transport et d’autres frais de subsistance – donne aux étudiants des doutes sur l’inscription », a-t-elle déclaré.

L’université devient de plus en plus chère

Les frais de scolarité et les frais ont plus que doublé en 20 ans, atteignant 10 940 $ dans les collèges publics de l’État sur quatre ans, en moyenne, au cours de l’année universitaire 2022-23. Dans les collèges privés de quatre ans, il en coûte maintenant 39 400 $, selon le Conseil du collègequi suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants. « Le [Supreme Court] La décision ne fait toujours pas grand-chose pour effacer le fardeau massif causé par l’augmentation exponentielle des frais de scolarité à l’université », a déclaré Sarah Foster, analyste chez Bankrate.com. De nombreux étudiants empruntent pour couvrir l’onglet, ce qui a déjà propulsé la dette collective des prêts étudiants dans le passé américain 1,7 billion de dollars.

Selon les données les plus récentes de L’Institut pour l’accès et la réussite au collège. La classe de première année entrante de cette année dépendra encore plus des prêts pour obtenir un diplôme dans un collège ou une université publique, selon un rapport récent. Selon un Analyse de NerdWallet des données du National Center for Education Statistics. La part des parents qui contractent des prêts fédéraux Parent PLUS pour aider à couvrir les coûts des études collégiales de leurs enfants a également augmenté, a constaté NerdWallet.

Une vague d’étudiants pourrait quitter l’université

Entre le coût élevé des études collégiales et le fardeau des prêts étudiants, les étudiants remettent de plus en plus en question la valeur d’un diplôme de quatre ans. « J’ai commencé à chercher une voie qui serait la moins chère et qui causerait le moins de dettes », a déclaré Parker O’Neill, 18 ans, qui commencera cet automne un programme d’assistance dentaire de deux ans au Century College, un collège communautaire et technique. à White Bear Lake, dans le Minnesota. Voir sa mère se débattre avec le remboursement de sa propre dette a été le facteur déterminant, a-t-il déclaré.

Les lycéens mettent également davantage l’accent sur la formation professionnelle et l’emploi post-universitaire, une tendance récente rapport du groupe ECMC trouvé. Environ les deux tiers, soit 65%, des lycéens pensent que l’éducation après le lycée est nécessaire, selon le rapport, mais parmi les étudiants issus de milieux à faible revenu, de première génération ou issus de minorités, seuls 47% envisagent un collège de quatre ans.

Comment éviter de trop s’endetter