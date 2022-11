Le blocage du vote en Arizona alimente les théories du complot électoral

PHOENIX (AP) – Un dysfonctionnement de l’impression dans 60 bureaux de vote du comté le plus peuplé de l’Arizona a ralenti le vote mardi, mais les responsables électoraux ont assuré aux électeurs que chaque bulletin serait compté.

Pourtant, la question a donné lieu à des théories du complot sur l’intégrité du vote dans l’État pivot. L’ancien président Donald Trump, le candidat républicain au poste de gouverneur Kari Lake et d’autres ont pesé pour affirmer que les démocrates tentaient de renverser le vote des républicains, qui ont tendance à se présenter en plus grand nombre en personne le jour du scrutin.

Lake et plusieurs autres candidats au scrutin de l’Arizona ont poussé de fausses déclarations sur la course présidentielle de 2020, amplifiant les mensonges de Trump sur une élection volée. Mais les responsables électoraux des deux partis politiques et des membres du propre cabinet de Trump ont déclaré qu’il n’y avait pas de fraude électorale généralisée et que Trump avait perdu sa réélection au profit du démocrate Joe Biden.

Le Comité national républicain, ainsi que les campagnes de Lake et du candidat républicain au Sénat, Blake Masters, ont déposé une motion d’urgence pour prolonger les heures de vote dans le comté de Maricopa.

“Nous avons des dizaines d’avocats et des milliers de bénévoles sur le terrain qui travaillent pour résoudre ce problème et faire en sorte que les électeurs de l’Arizona aient la possibilité de faire entendre leur voix”, a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel, dans un communiqué.

Les dysfonctionnements de l’équipement tels que ceux-ci sont typiques de chaque élection, et les responsables ont mis en place des plans pour s’assurer que le vote se poursuit et que tous les bulletins de vote éligibles sont comptés.

Le problème concernait des imprimantes qui ne produisaient pas des marques suffisamment sombres sur les bulletins de vote, ce qui obligeait les responsables électoraux à modifier les paramètres de l’imprimante. Jusque-là, certains électeurs qui tentaient d’insérer leurs bulletins de vote dans des tabulatrices de vote étaient obligés d’attendre et d’utiliser d’autres machines ou se faisaient dire qu’ils pouvaient laisser leurs bulletins de vote dans une boîte de dépôt. Ces votes devaient être comptés mercredi.

L’enregistreur du comté de Maricopa, Stephen Richer, a déclaré qu’il était désolé pour la gêne occasionnée.

«Chaque vote légal sera compilé. Je promets », a-t-il déclaré.

Le problème a touché environ 25% des centres de vote du comté de Maricopa, qui comprend la métropole de Phoenix. On ne savait pas immédiatement combien de bulletins de vote étaient concernés.

Lorsque les électeurs du pays s’enregistrent, ils reçoivent un bulletin de vote pour leur circonscription électorale spécifique ; les courses pour lesquelles ils peuvent voter sont imprimées pour eux. Ce processus permet aux électeurs de se rendre dans n’importe quel lieu de vote du comté. Les électeurs remplissent ensuite le bulletin de vote et le placent dans une machine à tabulation pour être compté.

Certains des tabulateurs de 60 sites de vote n’ont pas lu les bulletins de vote parce que les imprimantes n’ont pas produit ce que l’on appelle des «marques de chronométrage» suffisamment sombres pour être lues par les machines. Les électeurs dont les bulletins de vote ont été rejetés ont été informés qu’ils pouvaient essayer le deuxième tabulateur de l’emplacement, le mettre dans une urne pour être compté plus tard dans l’installation centrale ou l’annuler et se rendre dans un autre centre de vote.

La majorité des comtés de l’Arizona ne comptent pas les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Les fonctionnaires apportent les bulletins de vote à une installation centrale pour le dépouillement. Les bulletins laissés dans les urnes seront comptés à ce site central.

Le problème a ralenti le vote dans les zones traditionnellement démocrates et républicaines, en particulier dans un centre commercial de l’hymne conservateur très éloigné. Certains électeurs ont déclaré avoir attendu plusieurs heures pour pouvoir voter avec le seul des deux tabulateurs en état de marche.

La loi de l’Arizona autorise toute personne encore en ligne à la fermeture des urnes à voter.

À midi, près de la moitié des 232 centres de vote du comté n’ont signalé aucune attente et 210 des centres ont signalé une attente d’une demi-heure ou moins. L’emplacement de l’hymne avait une attente d’environ une heure.

Dans un bureau de vote de l’autre côté du comté, l’électrice de Phoenix, Maggie Perini, a déclaré qu’elle avait pu voter sans problème, mais qu’un homme à côté d’elle avait eu du mal avec son bulletin de vote sur une tabulatrice différente. Lorsqu’il est passé à la machine qu’elle avait utilisée, le bulletin de vote est passé.

“Et puis je connais une femme qui sortait, elle a essayé quatre ou cinq fois pour que ça marche et ça ne marchait pas”, a déclaré Perini. “Et quelqu’un lui avait dit qu’elle pouvait laisser son bulletin de vote et elle a dit, non, non, non, non, non.”

L’électeur Michael McCuarrie a déclaré que son bulletin de vote n’avait pas été lu, il l’a donc déposé pour qu’il soit compté plus tard.

“Très bien tant que le vote est compté”, a déclaré McCuarrie. “Cela ne me dérange pas.”

Lake a déclaré aux journalistes après avoir voté à midi qu’elle était “gênée pour l’Arizona”.

«Mon conseil est de rester en ligne. Ne laissez pas cette folie vous arrêter », a déclaré Lake.

L’écrivain de l’Associated Press, Bob Christie, a contribué à ce rapport.

Anita Snow et Nathan Ellgren, l’Associated Press