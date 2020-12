L’Union européenne a averti la Bulgarie qu’elle risquait de saper la sécurité dans les Balkans – et dans toute l’Europe – si elle continuait de bloquer les négociations d’adhésion à l’UE pour la Macédoine du Nord.

La Macédoine du Nord a franchi un certain nombre d’obstacles ces dernières années – y compris le changement de nom – afin de progresser dans les négociations pour devenir membre de l’UE.

Cependant, la Bulgarie, son voisin à l’est, a maintenant soulevé des objections, qui, selon les responsables de l’UE, pourraient «mettre massivement en danger la sécurité de l’Europe».

Le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, dont le pays exerce la présidence tournante de l’UE, a déclaré que son pays faisait tout ce qu’il pouvait pour mettre fin à l’impasse, mais les diplomates européens doutent qu’une percée soit faite de si tôt.

« Toute autre chose serait une erreur politique très grave au détriment de la stabilité et de la sécurité dans les Balkans occidentaux, et cela mettrait en fin de compte un danger massif pour la sécurité de l’Europe dans son ensemble – et tous devraient en être conscients », a déclaré Roth aux journalistes.

Quel est le problème de la Bulgarie?

La Bulgarie souhaite que la Macédoine du Nord reconnaisse formellement que sa langue a des racines bulgares et éradique ce qu’elle dit être une rhétorique anti-bulgare.

S’adressant à Euronews en novembre, Angelos Chryssogelos, membre associé du programme Europe à Chatham House, a déclaré que la question concernait «l’histoire et l’identité».

« En particulier, la Bulgarie souhaite que la Macédoine du Nord reconnaisse que la langue parlée par la majorité macédonienne slave en Macédoine du Nord n’est pas le » macédonien « mais le bulgare – ou l’un de ses dialectes », a-t-il déclaré.

« Ils veulent également que Skopje (capitale de la Macédoine du Nord) reconnaisse les ‘origines bulgares de la nation macédonienne’ et renonce à toute affirmation selon laquelle il existe une minorité macédonienne distincte en Bulgarie, ce que Sofia ne reconnaît pas car elle considère toutes ces qui se disent «Macédoniens» comme bulgares », a-t-il ajouté.

Selon l’Institut international d’études sur le Moyen-Orient et les Balkans (IFIMES), les Macédoniens de souche représentent 10% de la population bulgare.

Mais Chryssogelos a également déclaré que la politique intérieure pourrait également être à l’origine de la position de la Bulgarie.

Des manifestations généralisées se poursuivent depuis des mois, les manifestants exigeant la démission du Premier ministre. Ils accusent Boyko Borissov et le principal procureur du pays, Ivan Geshev, de collusion avec une mafia oligarchique.

« La vérité inconfortable est que le processus d’élargissement est un outil attrayant pour les membres de l’UE pour pousser les politiques et les changements sur leurs voisins non européens », a déclaré Chryssogelos.

« Pour la Bulgarie, le processus d’adhésion de la Macédoine du Nord est un moyen d’extraire des concessions à un moment extrêmement délicat pour Skopje.

De manière assez importante, cependant, comme la plupart de ces revendications concernent des questions intangibles d’identité et d’histoire, elles reflètent la nécessité pour le gouvernement bulgare d’adopter une attitude nationaliste forte pour des raisons de politique intérieure. D’autant que ces derniers mois, il a été confronté à des allégations de corruption, à des manifestations de rue et à une récession économique due à la pandémie », a-t-il ajouté.

La route cahoteuse de la Macédoine du Nord vers l’adhésion

La Macédoine du Nord et l’Albanie étaient en fait censées entamer les négociations d’adhésion à l’UE l’année dernière, mais la France les a bloquées, affirmant que le processus d’adhésion au bloc des 27 nations devrait d’abord être réformé.

Le blocage a été libéré après que la Commission européenne a révisé le processus de tenue de leurs discussions.

La perspective de l’adhésion à l’UE a longtemps été considérée comme une incitation à conduire des réformes démocratiques, politiques et économiques dans la région instable des Balkans.

La Macédoine du Nord, anciennement connue sous le nom de Macédoine, est candidate à l’adhésion à l’UE depuis 2005, mais un différend de longue date avec la Grèce sur le nom du pays a été le plus grand obstacle aux négociations d’adhésion.

Les deux voisins ont conclu un accord pour que la Macédoine se rebaptise Macédoine du Nord en échange de la Grèce abandonnant ses objections à l’adhésion du pays à l’UE.

Les pays doivent négocier 35 «chapitres» ou domaines politiques pour rejoindre l’UE.

Les chapitres sont vastes et incluent, entre autres, la politique financière, agricole, des transports, de l’énergie, sociale et de la justice.