Le Bloc québécois dépose sa motion sur les pensions de la Sécurité de la vieillesse

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a demandé mardi aux Communes une recommandation royale pour le projet de loi de son parti pour « corriger l’erreur du gouvernement fédéral » qui a créé, selon lui, deux classes de retraités en n ‘augmentant que les prestations des personnes de 75 ans et plus.

En juillet 2022, le gouvernement Trudeau a en effet indexé la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 %, mais seulement pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Les prestataires de 65 à 74 ans, eux, en sont exemptés. Ottawa avait alors expliqué que les plus de 75 ans avaient davantage besoin de cette augmentation.

Environ quatre millions de personnes au Canada, dont un million au Québec, sont actuellement pénalisées par cette mesure, a déclaré Yves-François Blanchet.

En plus de corriger une injustice en égalisant les pensions des 65-74 ans, le Bloc veut faire augmenter du même coup leur seuil du taux d’exemption des gains de revenu d’emploi, qui passerait de 5000 $ à 6500 $, une mesure qui pourrait, croit-on , diminuer la pénurie de main-d’œuvre.

Le Bloc québécois a donné au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau jusqu’au 29 octobre pour accorder une recommandation royale au projet de loi C-319, par défaut de quoi le parti entamera des discussions avec les autres oppositions afin de renverser le gouvernement libéral de Justin Trudeau .

Au Canada, pour des raisons financières, la recommandation royale doit être accordée par le gouvernement en place à un projet de loi privée ou de l’opposition avant qu’il soit débattu et adopté, car seule la Couronne peut engager des dépenses publiques et seule le Parlement peut autoriser les dépenses liées à ce projet de loi.

Par cette prérogative, le gouvernement a l’obligation de présenter un Budget complet et d’indiquer comment les fonds seront dépensés, et il est également responsable de l’utilisation effective de ces fonds. précis La procédure et les usages de la Chambre des communess.

La démarche n’est pas qu’une formalité dans la mesure où – si le projet de loi C-319 devait être adopté – le coût de l’ajustement de la pension de la Sécurité de la vieillesse réclamé par le Bloc est augmenté à environ 16 milliards de dollars sur cinq ans.

Trois milliards par année, 16 milliards sur cinq ans. On se jette tous sur les murs. […] Durant cette même période, même s’il tente de le dissimuler, Ottawa donnera entre 50 et 80 milliards de dollars aux pétroles qui n’en ont pas besoin. Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Deuxième condition

Rappelons que le Bloc québécois a soumis récemment deux demandes au gouvernement de Justin Trudeau en échange de son appui en Chambre au moins jusqu’à Noël.

Outre l’appui de son projet de loi C-319 sur la majoration des pensions de vieillesse, le Bloc demande aussi au gouvernement Trudeau de rendre irréversible le projet de loi C-282 qui vise à exclure le système de gestion de l’offre de la négociation des futurs accords commerciaux, notamment les États-Unis.

Au pays, cinq types de production sont assujettis à la gestion de l’offre : le lait et ses produits dérivés, le poulet, le dindon, les œufs de consommation et les œufs d’incubation.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a précisé la semaine dernière en mêlée de presse à Ottawa que le respect de ces conditions était nécessaire afin d’éviter de renverser le gouvernement minoritaire avant Noël.

À défaut d’une adoption finale et de la sanction royale, dans quatre semaines, jour pour jour, on comprendra que le gouvernement a refusé cette occasion d’être utile à quatre millions de personnes, plus les agriculteurs. Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Journée de l’opposition

Le Bloc québécois entend aussi profiter de sa journée de l’opposition pour déposer une motion demandant au gouvernement libéral ainsi qu’aux conservateurs et aux néo-démocrates d’appuyer son projet de loi.

Le vote sur cette motion doit avoir lieu plus tard cette semaine.

Les conservateurs, quant à eux, tenteront à nouveau de renverser le gouvernement Trudeau, mardi après-midi, lorsque les députés voteront sur une autre motion de censure qui ne devrait pas être adoptée.

