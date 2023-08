Le bloc ouest-africain se dit prêt pour une intervention du « jour J » au Niger

« Nous sommes prêts à partir, chaque fois que l’ordre sera donné », a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), aux journalistes réunis à Accra, au Ghana, après deux jours de discussions entre chefs militaires ouest-africains.

Musah a déclaré que les pays réunis dans la capitale ghanéenne avaient « convenu et affiné ce qui sera nécessaire pour l’intervention » et étaient disposés à prendre des engagements envers les forces qui seraient nécessaires.

Que se passe-t-il au Niger, et comment le coup d’État pourrait-il affecter la région ?

L’escalade de la rhétorique et la volonté apparente d’utiliser la force pourraient augmenter les enjeux des efforts non militaires pour restaurer la démocratie à la suite du coup d’État militaire du mois dernier au Niger. Musah a souligné qu’il était encore temps pour la diplomatie.

« Toutes les options sont sur la table, et au moment où nous parlons, nous préparons toujours une mission de médiation dans le pays. Nous n’avons donc fermé aucune porte », a-t-il déclaré – avertissant que les membres de la CEDEAO ne s’engageraient pas dans un « dialogue sans fin ».

Le Niger est en désaccord avec bon nombre de ses pays voisins depuis le 26 juillet, lorsque le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum – le premier à prendre ses fonctions dans le cadre d’un transfert démocratique du pouvoir depuis l’indépendance du Niger – a été renversé par des membres de la garde présidentielle. Il est resté assigné à résidence depuis et a été accusé de trahison par la junte qui l’a déposé.

La perspective d’une intervention de la CEDEAO au Niger a soulevé la perspective d’une guerre régionale plus large – une guerre particulièrement préoccupante car des centaines de soldats occidentaux sont basés dans la région, y compris des troupes américaines et françaises qui avaient aidé le gouvernement renversé à combattre des militants au Niger. .

« Nous soutenons ce que fait la CEDEAO, et c’est le moment de continuer à se concentrer intensément sur la diplomatie, dont la CEDEAO a également déclaré qu’elle continue d’être sa priorité, et que tout type d’intervention militaire est un dernier recours », a déclaré le porte-parole du département d’État, Vedant. Patel a déclaré lors d’un briefing jeudi.

D’autres puissances régionales, dont l’Algérie et l’Afrique du Sud, ont également exprimé leur inquiétude face à une intervention militaire dirigée par la CEDEAO. « Vous pouvez commencer une intervention militaire, mais vous ne savez jamais comment elle se terminera », a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf lors d’une récente visite à Washington.

La CEDEAO, bloc régional fondé en 1975, est elle-même divisée. Sur ses 15 membres, trois – la Guinée, le Mali et le Burkina-Faso – ont été suspendus à la suite de leurs propres coups d’État. Les gouvernements putschistes installés au Mali et au Burkina-Faso ont déclaré qu’ils soutenaient le gouvernement militaire du Niger.

En plus des pays dirigés par l’armée, la petite nation insulaire du Cap-Vert ne contribue pas à la préparation d’une intervention militaire, selon la CEDEAO.

S’exprimant vendredi, Musah a souligné l’histoire d’intervention militaire du bloc et a déclaré qu’aucune puissance extérieure ne poussait la CEDEAO à envahir. « Nous voulons revenir à la normalité constitutionnelle, et la décision est que le coup d’État au Niger est un coup d’État de trop pour la région, et nous y mettons un terme en ce moment », a-t-il déclaré.