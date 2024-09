Le bloc-notes IA de Google peut générer un podcast sur vos notes

Dernière mise à jour de Google pour son outil de recherche basé sur l’IA CarnetLM peut transformer les documents que vous souhaitez étudier en une discussion audio de type podcast. La nouvelle fonctionnalité appelée Présentation audio Google récupère des informations à partir de documents que vous avez téléchargés, puis génère une discussion « approfondie » entre deux hôtes IA. En plus de résumer vos sources, Google affirme que les hôtes seront en mesure de trouver des liens entre différents sujets et même de plaisanter dans les deux sens. D’après l’exemple publié par l’entreprise avec son annonce, les hôtes IA semblaient suffisamment humains pour être écoutés, même si vous pouviez toujours déterminer que les voix étaient générées par l’IA à partir de leurs inflexions et des prononciations étranges de certains mots.

Étant donné que la fonctionnalité est encore en phase expérimentale, Google admet qu’elle a ses limites. Les hôtes ne parlent qu’anglais pour le moment et ils donnent parfois des informations inexactes, ce qui signifie que vous devrez revérifier votre contenu et vous assurer que vous n’avez pas appris quelque chose qui n’est pas factuel. Vous ne pouvez pas non plus interrompre les hôtes pendant qu’ils parlent, et il faut encore plusieurs minutes à NotebookLM pour générer un aperçu audio pour les notebooks contenant des fichiers plus volumineux. Biao Wang, chef de produit chez Google Labs, a écrit dans le message d’annonce de la fonctionnalité que son équipe était « ravie d’intégrer l’audio dans NotebookLM » malgré ces limitations, car elle « sait que certaines personnes apprennent et se souviennent mieux en écoutant des conversations ».

La société a lancé NotebookLM en 2023, une sorte d’assistant numérique qui vous permet de poser des questions sur les documents que vous téléchargez. En juin de cette année, Google a annoncé que NotebookLM avait officiellement démarré fonctionnant sur Gemini 1.5 Prolui donnant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils, et s’est étendu à plus de 200 pays et territoires.