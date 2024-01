Le bloc indien cible Nitish Kumar

New Delhi:

La défection de Nitish Kumar des rangs de l’opposition – tout en étant un coup dur – leur a également donné une énorme opportunité de dénigrer le BJP ainsi que Nitish Kumar. Bien que cela ait ravivé la réputation antérieure de « Paltu Ram » de M. Kumar, il a accumulé une poignée de termes péjoratifs – de « fatigué » à « caméléon ».

C’était la deuxième fois que M. Kumar laissait l’opposition et cherchait des champs plus verts sous la bannière de la NDA. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était en 2017, lorsqu’il avait refusé de continuer à rejoindre la Grande Alliance après des allégations de corruption contre Lalu Yadav et son fils, alors vice-ministre en chef, Tejashwi Yadav.

Malgré cela, le Mahagathbandhan s’est réuni en 2022 lorsque M. Kumar a abandonné le BJP et est passé de l’autre côté.

Les dirigeants du Congrès, RJD, DMK, JMM, Trinamool Congress, CPI(ML)-L et AAP ont attaqué M. Kumar aujourd’hui.

Tejashwi Yadav, qui avait retrouvé son poste de vice-ministre en chef après le retour de Nitish Kumar, était amer.

“C’était un ministre en chef fatigué… Je peux vous assurer par écrit que le parti JDU prendra fin en 2024. Le public est avec nous”, a-t-il déclaré.

Le Congrès a qualifié M. Kumar de « caméléon ». Dans un message sur X, anciennement Twitter, le responsable des médias du parti, Jairam Ramesh, a déclaré : “Nitish Kumar, qui change fréquemment de partenaire politique, donne une rude concurrence aux caméléons aux couleurs changeantes.” Les habitants du Bihar ne pardonneront pas à cet « expert en trahison » et à ceux qui le font danser sur leurs airs, a-t-il ajouté.

Nitish Kumar “a établi un nouveau record en matière de formation d’un gouvernement avec tous les partis en un seul mandat”, a déclaré Sharad Pawar en plaisantant.

“Auparavant, un dicton ‘Aayaram Gayaram’ était devenu très célèbre dans l’Haryana. Mais Nitish l’a également laissé au Bihar”, a-t-il ajouté.

Son partenaire d’alliance, Uddhav Thackeray, s’est montré cinglant.

“Nous ne vivons pas à Ram Rajya mais sous le règne des ‘Paltu Rams’. S’il y avait eu Ram Rajya, Manoj Jarange n’aurait pas été nécessaire pour venir à Mumbai (pour la demande de quotas Maratha), a déclaré M. Thackeray.

Priyanka Chaturvedi de Sena a publié sur X, anciennement Twitter, des commentaires moqueurs sur les nouveaux alliés – le commentaire de Nitish Kumar selon lequel il préférerait la mort plutôt que de s’allier avec le BJP, et une série de commentaires d’Amit Shah.

“मर जाना क़बूल है, उनके साथ जाना क़बूल नहीं है । य C’est vrai !” नीतीश कुमार “पलटूराम ने जनादेश का अपमान किया है”

” अरे पलटू बाबू, कुछ तो लिहाज रखो “

“छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि पलटू राम से मु “

“Le projet du BJP est celui du BJP” अमित शाह – Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) 28 janvier 2024

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré que le BJP avait insulté la population du Bihar ainsi que l’opinion publique. “Le public répondra à cette insulte en battant l’alliance BJP aux élections de Lok Sabha”, peut-on lire dans son message.