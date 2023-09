Le Bloc INDE veut que le Centre précise l’ordre du jour du Parlement au milieu de la dispute sur « Bharat »

Le buzz autour du changement de nom du pays de « Inde » à « Bharat » a suscité aujourd’hui des commentaires indignés de la part de l’opposition, qui a accusé le gouvernement de « semer » des histoires dans les médias et de « créer un écran de fumée de diversion » pour détourner l’attention de plusieurs questions de gouvernance.

À l’issue de deux réunions consécutives — une réunion interne du Congrès à la résidence de Sonia Gandhi et une réunion des dirigeants de l’INDE au domicile du chef du Congrès Mallikarjun Kharge — l’opposition a exigé que le gouvernement précise l’ordre du jour de la session extraordinaire et l’a accusé de maintenir le pays dans l’ignorance.

« Le gouvernement Modi convoque pour la première fois une session extraordinaire du Parlement sans préciser l’ordre du jour. Aucun membre d’un parti d’opposition n’a été consulté ou informé. Ce n’est pas la manière de diriger une démocratie », a posté M. Kharge sur X, anciennement Twitter.

« Chaque jour, le gouvernement Modi insère dans les médias une histoire sur un « agenda » prospectif, créant ainsi un écran de fumée qui détourne les problèmes réels qui pèsent sur la population… Le BJP veut garder les questions clés comme la hausse des prix, le chômage, le Manipur, les transgressions de la Chine. , les rapports du CAG, les escroqueries et l’affaiblissement des institutions, etc., mis de côté et trompons notre peuple », a-t-il ajouté.

Modi Govt convoque pour la première fois une session extraordinaire du Parlement sans préciser l’ordre du jour. Aucun membre d’un parti d’opposition n’a été consulté ou informé. Ce n’est pas ainsi qu’on gère une démocratie. Chaque jour, Modi Govt plante une histoire dans les médias d’un… pic.twitter.com/hL8U0UpcCW – Mallikarjun Kharge (@kharge) 5 septembre 2023

S’adressant à une conférence de presse, Gaurav Gogoi, du Congrès, a déclaré : « Le BJP lui-même n’est pas en mesure de dire quel est l’ordre du jour de la session. Le BJP a gardé le pays dans l’ignorance à ce sujet. Ce gouvernement n’est ni transparent ni responsable envers le pays ».

Des sources ont indiqué qu’il avait été décidé lors de la réunion de l’INDE que Mme Gandhi écrirait au Premier ministre Narendra Modi, énumérant les questions qui pourraient être discutées lors de la session extraordinaire, notamment le chômage, la hausse des prix et la violence du Manipur.

La délégation indienne a également exprimé sa consternation face au fait que l’ancien président Ram Nath Kovind soit devenu un instrument de prise de décision de l’exécutif et fait partie d’un organe, le mépris de la LOP et la nomination d’anciens LOP.

Le débat Bharat-Inde a débuté plus tôt dans la journée avec l’annonce que l’invitation du président Droupadi Murmu aux dirigeants du G20 la présente comme la « présidente de Bharat » au lieu du traditionnel « président de l’Inde ».

Un livret du G20 remis aux délégués étrangers – « Bharat, la mère de la démocratie », qui disait : « Bharat est le nom officiel du pays… mentionné dans la Constitution » – a accru la confusion.

Dans le contexte de la session extraordinaire de cinq jours du Parlement prévue le 18 septembre – pour laquelle aucun ordre du jour n’a été fourni par le gouvernement – ​​les spéculations ont fleuri.

De nombreux dirigeants et célébrités du BJP, dont Amitabh Bachchan, Virender Sehwag et d’autres, ont salué « Bharat » sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, l’opposition a critiqué le gouvernement et s’est rassemblée.