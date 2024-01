Le « bloc » INDE de Mamata Banerjee ? Lors d’un rassemblement multiconfessionnel, il effectue des fouilles voilées à Cong, laissant derrière lui des « insultes »

Lançant une bombe sur le bloc de l’Alliance nationale pour le développement inclusif indien (INDIA), la ministre en chef du Bengale occidental et chef du Congrès de Trinamool (TMC), Mamata Banerjee, a lancé lundi une fouille voilée au Congrès, affirmant qu’elle s’était sentie « insultée » lors de l’une des réunions.

Le TMC de Banerjee fait partie de l’alliance multipartite contre le Bharatiya Janata Party (BJP) pour les élections de 2024 à Lok Sabha (LS). Lundi, Banerjee a visité un temple, une mosquée et une église, alors qu’elle organisait un rassemblement Sanhati à Calcutta, pour contrer le pran pratishtha dirigé par le BJP au temple Ram à Ayodhya. Banerjee et son neveu et secrétaire national du parti Abhishek ont ​​rencontré des chefs religieux et des citoyens.

Dans son discours, Banerjee a déclaré : « J’ai suggéré le nom INDE, mais lorsque j’ai assisté à la réunion, j’ai vu la gauche contrôler cette réunion. Je ne peux pas être d’accord avec un parti contre lequel je me bats depuis 34 ans… Malgré de telles insultes, je m’adapte et j’assiste aux réunions INDE. Si quelqu’un aide le BJP, j’enquêterai.”

Sa déclaration indiquait clairement qu’elle s’en prenait au Congrès, sans le nommer, car de nombreux membres du TMC pensent que le Congrès préfère l’IPC(M) à eux.

« J’ai le pouvoir, c’est pourquoi je me bats avec le BJP. Mais certains ne veulent pas nous écouter sur le partage des sièges. Combien de politiciens ont pris le BJP de front aujourd’hui ? Certains sont allés au temple et ont pensé que c’était suffisant, mais ce n’est pas le cas. Je suis le seul à avoir visité un temple, un gurdwara, une église et une mosquée et à me battre depuis longtemps. Lorsque le problème de Babri Masjid s’est produit et que des violences ont eu lieu, j’étais dans la rue !”, a déclaré Banerjee.

Les experts politiques ont déclaré qu’il s’agissait d’une pique à l’encontre de Rahul Gandhi, du Congrès, indiquant clairement qu’elle n’était pas satisfaite de l’attitude de partage des sièges du Congrès.

