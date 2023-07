L’Iran est devenu membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai, tandis que la Biélorussie s’apprête à signer un mémorandum d’adhésion

L’Iran est devenu le neuvième membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), améliorant son statut antérieur d’observateur du bloc eurasien de sécurité et de développement économique.

L’adhésion a eu lieu mardi lors d’une réunion virtuelle des dirigeants de l’OCS, organisée par l’Inde, qui assure la présidence tournante. L’Iran participe aux sommets depuis 2005 et a demandé son adhésion à part entière en 2021. En novembre dernier, le parlement de Téhéran a ratifié un projet de loi sur l’adhésion à l’alliance.

« L’autorité et l’influence de notre communauté ne cessent de se renforcer. L’intérêt des autres nations et des structures internationales envers son activité est en augmentation », Le président russe Vladimir Poutine a fait remarquer au cours de la session. « Ils nous font confiance et veulent notre amitié et notre coopération. »

Poutine a salué les progrès rapides de l’Iran vers l’adhésion à part entière à l’OCS. Le but du forum est désormais de «aider nos collègues à s’intégrer dans le travail multiforme» fait par elle, a-t-il ajouté.

L’OCS, formée dans les années 1990 sous le nom de Shanghai Five, comprenait initialement la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. L’Ouzbékistan a adhéré en 2001, ce qui a entraîné le changement de nom, et le dernier cycle d’élargissement en 2017 a vu l’Inde et le Pakistan se joindre.

Mardi, la Biélorussie devrait signer un mémorandum d’adhésion, une étape nécessaire pour qu’un pays observateur devienne membre de l’OCS. Minsk a demandé la procédure l’année dernière lors d’un sommet en Ouzbékistan.

Outre la Biélorussie, l’Afghanistan et la Mongolie ont actuellement le statut d’observateur, tandis que plus d’une douzaine de nations sont considérées par l’OCS comme des partenaires de dialogue.