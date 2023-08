Le bloc dirigé par la Chine et la Russie prend le dollar et l’influence occidentale alors que Poutine esquive le sommet par crainte d’une arrestation

Les membres du bloc économique BRICS dirigé par la Chine et la Russie restent en désaccord sur la manière de procéder à une expansion agressive et à l’établissement d’une nouvelle monnaie alors qu’ils se réunissent pour un sommet en Afrique du Sud.

« Bien qu’à ce stade, l’effort soit largement ambitieux, Washington ne peut ignorer ce mouvement car il gagne de plus en plus de terrain », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, à Fox News Digital.

« Cela n’arrivera pas cette année ou l’année prochaine, mais à moins que Washington ne le prenne au sérieux et rétablisse la confiance mondiale dans le dollar américain, cesse de l’utiliser comme une arme de guerre économique plutôt que comme prévu à des fins économiques et non politiques, cela se produira progressivement. , » elle a ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine s’est abstenu d’assister au sommet car il craignait d’être arrêté par la Cour pénale internationale pour des crimes présumés d’enlèvement d’enfants liés à l’invasion de l’Ukraine, mais la réunion a beaucoup de drame pour s’occuper autrement.

LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN AU COMMERCE S’APPLIQUE À RENCONTRER DES RESPONSABLES CHINOIS DANS LE BUT DE STABILISER LES RELATIONS

Le bloc BRICS, qui porte le nom de ses membres, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a commencé avec tous sauf l’Afrique du Sud en 2001, ajoutant son cinquième membre en 2010. Le groupe a fait la une des journaux avant son sommet à Johannesburg quand il a annoncé que les membres avaient envisagé une autre expansion plus large de l’adhésion.

En outre, le groupe a discuté d’une nouvelle monnaie interne semblable à l’euro que ses membres pourraient utiliser dans les transactions et les échanges, ce qui, selon certains experts, créerait un rival puissant pour le dollar américain.

Les plans ne semblent pas bénéficier d’un soutien universel : les BRICS ont approuvé lundi un plan pour la Nouvelle Banque de Développement (NDB) visant à fournir la première obligation en roupie indienne d’ici octobre, certains membres cherchant à améliorer la force de la monnaie locale avant de discuter de tout type de monnaie partagée, Reuters a rapporté.

LE PRÉSIDENT AFRICAIN AVERTIT D’UNE « OPPORTUNITÉ » POUR LA RUSSIE ALORS QUE LES TROUBLES POLITIQUES CONTINUENT

Le bloc a créé la NDB dans le cadre de ses efforts pour éloigner la supériorité économique de l’Occident. Au départ, la banque aurait aidé ses membres à utiliser les fonds d’autres membres pour des projets locaux, comme l’utilisation du yuan chinois pour financer des projets de construction sud-africains.

Les membres ont également résisté aux plans d’expansion, accusant la Chine de faire avancer le plan avec l’intention de faire venir des pays qui serviraient au mieux ses intérêts personnels.

L’Inde a poussé un plan rival qui se concentrerait sur l’intégration des pays en développement dans le bloc et chercherait à discuter avec le G-7 pour réformer les systèmes économiques et financiers internationaux, selon le Conseil de l’Atlantique.

LES ÉTATS-UNIS, LE JAPON ET L’AUSTRALIE CONDUIRONT DES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS DANS LA MER DE CHINE DU SUD DISPUTÉ : RAPPORT

« Dirigés par la Russie et la Chine, les BRICS ont été fondés avec pour mission principale de remplacer l’architecture financière construite et dominée par l’Occident par une alternative non occidentale et de contrer l’influence géopolitique américaine et occidentale », a déclaré Koffler.

Koffler a fait valoir que les projets de création d’une monnaie BRICS résultaient de la frustration des États-Unis qui militarisaient leur monnaie pour punir les pays avec lesquels ils étaient en désaccord ou opposés politiquement.

« La baisse de la demande pour le dollar américain aura de larges ramifications sur l’économie américaine et sur nous tous, les Américains », a-t-elle déclaré.

« Des prix plus élevés sur tout ce que nous importons d’autres pays : des taxes plus élevées, une inflation plus élevée, des taux plus élevés sur les prêts, le chômage, etc. », a-t-elle ajouté, affirmant que « la propagande de la Russie et de la Chine précipite cette tendance ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au total, environ 1 200 délégués des cinq pays BRICS et des dizaines d’autres pays en développement sont attendus à Johannesburg, dont plus de 40 chefs d’État, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Parmi les autres chefs d’État présents au sommet figurent le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le Premier ministre indien Narendra Modi, le ministre saoudien des Affaires étrangères le prince Faisal bin Farhan et le président iranien Ebrahim Raisi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.