Le bloc des partis arabes se divise avant les élections israéliennes

Les citoyens arabes d’Israël ont des liens familiaux étroits avec les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza occupées et s’identifient largement à leur cause, ce qui les conduit à être considérés avec suspicion par de nombreux Israéliens juifs. Les citoyens arabes ont fait des progrès importants au cours des dernières décennies, en médecine et dans d’autres domaines, mais sont toujours confrontés à une discrimination généralisée.