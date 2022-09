Un bloc de droite comprenant un parti nationaliste anti-immigration a remporté mercredi une courte majorité au parlement suédois.

Il s’agissait d’un changement politique majeur dans le pays scandinave qui avait une longue histoire d’accueil de réfugiés mais qui est aux prises avec une vague de criminalité liée à l’immigration.

Magdalena Andersson, Premier ministre de centre-gauche et chef du Parti social-démocrate, a reconnu sa défaite avec 99,9% des voix lors des élections du week-end comptées mercredi. Elle a annoncé qu’elle se retirerait jeudi.

Jimmie Akesson, chef des populistes démocrates suédois, a proclamé la victoire du bloc quadripartite. Il a déclaré que son parti serait “une force constructive et motrice” dans le travail de reconstruction de la sécurité dans le pays, ajoutant qu’il était “temps de donner la priorité à la Suède”.

Avec presque tous les votes comptés, le bloc qui comprend les démocrates suédois – le deuxième parti du pays – a remporté une faible majorité au parlement. Bien que quelques voix aient été en circulation, elles n’ont pas suffi à influencer le résultat final.

Andersson a déclaré que “le résultat préliminaire est suffisamment clair pour tirer une conclusion” que ses forces de centre-gauche avaient perdu le pouvoir.

Les sociaux-démocrates ont été au pouvoir pendant 8 ans

Andersson est devenue la première femme Premier ministre de Suède l’année dernière et a dirigé le pays dans sa tentative historique d’adhésion à l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Alors qu’Andersson est personnellement populaire, l’anxiété en Suède s’est accrue face aux taux de criminalité élevés dans les quartiers ségrégués qui abritent un grand nombre d’immigrants qui n’ont pas réussi à s’intégrer dans la société suédoise. Certains ont blâmé ses sociaux-démocrates, au pouvoir depuis huit ans.

Magdalena Andersson, Premier ministre de centre-gauche et chef du Parti social-démocrate suédois, s’exprime lors d’une conférence de presse à Stockholm mercredi après les élections législatives du pays. Elle a reconnu sa défaite et a déclaré qu’elle se retirerait jeudi. (Jessica Gow/Agence de presse TT/Associated Press)

Ulf Kristersson, le chef du troisième parti suédois, les Modérés, considéré comme la figure de proue du bloc de droite et un possible Premier ministre, a remercié les électeurs pour leur confiance. “Maintenant, nous allons mettre de l’ordre en Suède”, a-t-il écrit sur Facebook.

“Les modérés et les autres partis de mon côté ont reçu le mandat pour le changement que nous avons demandé. Je commence maintenant le travail de formation d’un nouveau gouvernement efficace”, a déclaré Kristersson.

Les démocrates suédois ont longtemps été boudés par les Suédois parce que les fondateurs du parti comprenaient des néonazis. Ces dernières années, il est entré dans le courant dominant en expulsant les extrémistes, et il a gagné du soutien grâce à une position ferme sur la criminalité et l’immigration au milieu d’une augmentation des fusillades et d’autres violences de gangs.

“Une faible majorité”

Sa transformation a été dirigée par Akesson, 43 ans, qui, dans son discours de mercredi soir, a déclaré qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre en Suède.

“Maintenant, ce sera assez avec l’échec de la politique social-démocrate qui, pendant huit ans, a continué à conduire le pays dans la mauvaise direction”, a déclaré Akesson. “Il est temps de commencer à reconstruire la sécurité, le bien-être et la cohésion. Il est temps de donner la priorité à la Suède. Les démocrates suédois seront une force constructive et motrice dans ce travail.”

“Maintenant, le travail commence pour rendre la Suède bonne à nouveau.”

Jimmie Akesson, chef des démocrates populistes suédois, a déclaré que son parti serait “une force constructive et motrice” dans le travail de reconstruction de la sécurité en Suède. (Stefan Jerrevang/Agence de presse TT/Associated Press)

Le décompte a donné au bloc de droite 176 sièges au parlement de 349, au Riksdag et au bloc de centre-gauche d’Andersson 173 sièges. Une majorité en Suède nécessite 175 sièges.

“Les quatre partis de droite semblent avoir obtenu un peu moins de 50% des voix lors des élections, et au Riksdag, ils ont remporté un ou deux mandats. Une faible majorité, mais c’est une majorité”, a déclaré Andersson.

“Demain, je demanderai donc ma révocation en tant que Premier ministre, et la responsabilité de la poursuite du processus passera désormais au président du parlement et au Riksdag.”