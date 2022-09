Le bloc de droite de Giorgia Meloni triomphe aux élections italiennes

La dirigeante des Frères d’Italie est en passe de devenir la première femme Premier ministre de l’histoire du pays

Le bloc de droite dirigé par le parti des Frères d’Italie (FI) de Giorgia Meloni se dirige vers la victoire lors des élections législatives anticipées, qui se sont déroulées dimanche.

La plupart des bulletins ayant été comptés, les premiers résultats publiés lundi par le ministère de l’Intérieur suggèrent que la coalition de droite disposera d’une solide majorité dans les deux chambres du parlement italien.

Les Frères d’Italie étaient en tête avec 26%, a indiqué le ministère, après le dépouillement de plus de 90% des bulletins. La Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi – partenaires de FI dans le bloc – étaient respectivement à 9% et 8%.

Les challengers les plus proches des conservateurs, le Parti démocrate de centre-gauche de l’ancien premier ministre Enrico Letta, ont remporté un peu plus de 19% des voix, selon les premiers résultats.

Le taux de participation aux élections, qui ont été déclenchées après l’effondrement du gouvernement de coalition de Mario Draghi en juillet, a été de près de 64 %.

Meloni a déjà célébré la victoire, déclarant dans un discours télévisé que “L’Italie nous a choisis. Nous ne trahirons pas [the country]comme nous ne l’avons jamais fait.

“Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tout le monde, nous le ferons pour tous les Italiens et nous le ferons dans le but d’unir le peuple”, a déclaré l’homme de 45 ans.

La situation en Italie et dans l’UE est “particulièrement complexe” ce qui signifie que c’est “le temps d’être responsable” dit Meloni.

Le nouveau cabinet sera confronté à une série de défis que ses prédécesseurs n’ont pas pu surmonter, notamment la flambée des prix de l’énergie, le conflit en Ukraine et un nouveau ralentissement de l’économie italienne.

Les résultats du vote suggèrent que l’Italie va avoir son gouvernement le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale et Meloni comme sa toute première femme Premier ministre. Elle offre également au pays une rare opportunité de stabilité politique après des années de turbulences et de coalitions fragiles.

Frères d’Italie, qui a récemment modéré son message d’extrême droite, a fait des gains remarquables lors de cette élection après avoir remporté seulement 4 % des voix en 2018.

La montée de la droite en Italie inquiète apparemment Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, leur adressant une menace voilée avant le vote.

« Mon approche est que quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. Si les choses vont dans une direction difficile, j’ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils », von der Leyen a déclaré, faisant référence à la réduction du financement de l’UE pour Budapest et Varsovie pour violation des règles du bloc.