Le bloc d’alimentation MagSafe d’Apple manipulé, peut être chargé par un iPhone ou via USB-C

La batterie MagSafe à 99 $ d’Apple a déjà atteint ses premiers clients, dont l’un, Steven Russel, a publié des photos et des premières impressions de l’appareil.









Batterie Apple MagSafe sur un iPhone avec un étui en silicone blanc

Il est fait de plastique dur et est un peu gros. Fait intéressant, il dispose d’un port USB-C pour le chargement – si vous avez un adaptateur 20W (ou plus), il pourra charger le pack MagSafe et le téléphone simultanément.









Avec étuis en silicone marron et bleu • Sans étui

Le pack envoie 15W de puissance sans fil au téléphone. Et il peut être utilisé pour charger plus que les téléphones, il fonctionne également avec les AirPod (en supposant que vous en ayez avec un support de charge sans fil, bien sûr). Malheureusement, il ne peut pas charger une Apple Watch.







Le pack MagSafe chargeant les AirPods • Comparaison de taille avec un pack batterie Mophie MagSafe

Le pack MagSafe lui-même ne peut pas être chargé avec un connecteur MagSafe ou sur un socle de charge Qi. Cela dit, l’iPhone peut charger le pack lorsque vous le branchez avec un câble Lightning.

La dernière mise à jour iOS 14.7 prend en charge la batterie MagSafe. Il affiche l’icône correcte lorsque le pack est attaché au téléphone. Aussi, vous pouvez voir l’état de charge du pack.







Utilisation de la banque d’alimentation MagSaffe sur : iOS 14.6 • iOS 14.7

M. Russel rapporte que le pack s’attache assez fermement au téléphone, grâce aux puissants aimants à l’intérieur. Quelqu’un a déjà démonté un pack, alors voici un aperçu de ces aimants :

