Le bloc commercial sud-américain snobe Zelensky – médias

Le président ukrainien ne sera pas autorisé à s’adresser au sommet du Mercosur, rapporte l’AFP

Le bloc commercial sud-américain du Mercosur a refusé la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky de prendre la parole lors de son sommet, a annoncé mercredi le pays hôte, le Paraguay, selon l’agence de presse AFP.

Les membres du Mercosur, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay, ne sont pas parvenus à un accord sur l’opportunité d’inviter le dirigeant ukrainien, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Raul Cano, tout en refusant de nommer les pays qui s’y sont opposés.

“Il n’y a pas eu de consensus sur une telle communication, c’est pourquoi l’homologue ukrainien a déjà été informé que dans les circonstances actuelles, il n’y a pas de conditions permettant de parler avec le président de l’Ukraine au format Mercosur“, a expliqué le ministre.

Plus tôt ce mois-ci, Julio Cesar Arriola, ministre des Affaires étrangères du Paraguay, a déclaré que Zelensky s’était entretenu au téléphone avec Mario Abdo Benitez, le président du pays, et avait demandé l’opportunité de s’adresser au prochain sommet du Mercosur. Selon Arriola, Benitez a promis de discuter de la question avec ses collègues du bloc.

Lire la suite Les dirigeants africains évitent l’ukrainien Zelensky

Le Mercosur est une organisation économique et politique créée en 1991 pour créer un marché commun et encourager le développement en Amérique du Sud.

Après que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, Zelensky s’est adressé à un grand nombre de parlements nationaux et de grands forums internationaux, dont l’OTAN, le G7 et l’ONU, dans le but de rallier les pays à la cause de Kiev et de l’aider à combattre l’offensive de Moscou.

Cependant, fin juin, lorsque le président ukrainien a participé à une réunion virtuelle avec l’Union africaine, seule une poignée de dirigeants se seraient connectés pour écouter son discours. Suite à la conférence téléphonique, le président du Sénégal et président de l’Union africaine, Macky Sall, a indiqué que la position de neutralité de l’Afrique sur le conflit en Ukraine restait inchangée.