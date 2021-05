Le bloc CDU / CSU de Merkel atteint un creux historique dans le sondage des électeurs

Berlin, Allemagne – 23 avril: la chancelière allemande Angela Merkel (CDU) siège au Bundestag le 23 avril 2020 à Berlin, en Allemagne. L’Allemagne est toujours au début de la pandémie de coronavirus et devra vivre longtemps avec elle, a déclaré la chancelière.

Le SPD de centre-gauche a annoncé dimanche que l’actuel ministre des Finances Olaf Scholz mènerait sa campagne électorale. Il affrontera donc Annalena Baerbock des Verts et le candidat de centre droit de la CDU-CSU, Armin Laschet, dans la course pour remplacer Merkel lors du vote de septembre.

L’enquête menée auprès de 1 910 Allemands a montré que le soutien au bloc CDU-CSU de Merkel avait de nouveau chuté, de 24% la semaine précédente pour atteindre le niveau le plus bas jamais enregistré dans l’histoire du sondage hebdomadaire.

L’Union chrétienne-démocrate de Merkel et son parti bavarois frère, l’Union chrétienne-sociale, ont vu leur popularité tomber à 23% lors du dernier sondage réalisé par Kantar. pour le journal Bild am Sonntag .

« Il reste à voir si la lune de miel de Mme Baerbock et des électeurs allemands durera jusqu’au jour des élections en septembre, car la candidate verte à la chancelière doit maintenant expliquer aux électeurs comment exactement elle veut réaliser ses propositions politiques », ont-ils ajouté. .

Les économistes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré qu’ils continuaient d’attacher une probabilité légèrement plus élevée à un gouvernement noir-vert (une coalition dirigée par la CDU-CSU avec les Verts) par rapport à une coalition de feux de signalisation dirigée par les Verts avec le SPD et les libéraux (le parti FDP). Seule l’AfD de droite a été écartée comme partenaire par tous les autres.

« Les nominations d’Annalena Baerbock et d’Armin Laschet comme candidats à la chancelière ont clairement aidé les Verts à gagner du terrain. pour tout un tas d’options de coalition », ont déclaré vendredi les économistes dans une note.

Le départ de Merkel après quatre mandats annonce un changement dans la politique allemande. Mais la crise des coronavirus pourrait également avoir entraîné une disgrâce pour le bloc CDU-CSU à cause de sa gestion de la pandémie – un défi pour tout gouvernement.

Alors que la gestion initiale de la crise de santé publique par l’Allemagne a été saluée – elle a réussi à maintenir la propagation initiale relativement sous contrôle avec un système de suivi et de traçabilité robuste et une infrastructure hospitalière moderne qui a maintenu le nombre de décès à un faible niveau – elle a échoué alors qu’une troisième vague d’infections balayait l’Europe. plus tôt cette année.

En outre, la campagne de vaccination du pays a été lente. Seulement 9,7% de la population adulte allemande a reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus, 34,3% ayant reçu au moins une dose d’un vaccin, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La France, l’Espagne et l’Italie ont toutes administré deux doses à un plus grand nombre de personnes, selon les données de l’ECDC.

À partir de dimanche, l’Allemagne a assoupli les restrictions pour les personnes vaccinées ou celles qui se sont remises d’une récente maladie Covid-19, ce qui signifie que les règles de contact social, la mise en quarantaine après un voyage et un couvre-feu nocturne ne s’appliquent plus à ces personnes.

À ce jour, l’Allemagne a enregistré plus de 3,5 millions d’infections et 84 844 décès, selon les données rassemblées par l’Université Johns Hopkins.