Washington, Londres et Canberra ont testé les capacités des drones à détecter et suivre des cibles militaires

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont présenté de nouveaux essaims de drones alimentés par l’IA, marquant la toute première collaboration sur la technologie autonome des drones entre les membres du pacte de sécurité AUKUS, décrite par les responsables comme un moyen de contrer la Chine.

Les alliés ont réalisé le triptyque « essai de capacités » à la fin du mois dernier dans le Wiltshire, en Grande-Bretagne, où ils ont remporté le « le recyclage collaboratif en direct des modèles en vol et l’échange de modèles d’IA entre les nations AUKUS » pour la première fois, selon l’armée américaine.

« Le travail a vu le déploiement conjoint initial d’actifs australiens, britanniques et américains activés par l’IA dans un essaim collaboratif pour détecter et suivre des cibles militaires dans un environnement représentatif en temps réel », a déclaré le Pentagone dans un communiqué vendredi.

Formé en 2021 dans le but de dissuader la Chine dans la région indo-pacifique, le pacte AUKUS a été critiqué à plusieurs reprises par Pékin. Sous le « Pilier I » de l’accord, les États-Unis se sont engagés à fournir la technologie des sous-marins nucléaires à l’Australie « le plus tôt possible ».

Hébergé par le laboratoire britannique des sciences et technologies de la défense, les tests de drones ont été effectués dans le cadre de « Pilier II » du partenariat AUKUS, qui appelle à « développer et fournir des capacités militaires avancées conjointes » entre les trois alliés afin de « promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région indo-pacifique ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères insiste sur le fait que les nouvelles initiatives militaires ne feront que « motiver une course aux armements, nuire au régime international de non-prolifération nucléaire et nuire à la stabilité et à la paix régionales », exhortant les trois membres à cesser « ignorer les préoccupations de la communauté internationale. »

Bien que les responsables n’aient pas fourni de détails détaillés sur les essais d’UAV, l’armée britannique a déclaré qu’ils étaient impliqués « plus de 70 militaires et civils de la défense et sous-traitants de l’industrie, » qui a testé des essaims de drones Blue Bear Ghost et Boeing/Insitu CT220.

Les forces britanniques ont fourni plusieurs chars et véhicules blindés pour la démonstration, tandis que des entrepreneurs privés ont fourni un certain nombre d’obusiers automoteurs et de véhicules BMP de l’ère soviétique produits dans l’ex-Tchécoslovaquie. L’équipement a été utilisé pour tester la capacité des drones à suivre des cibles militaires sur le champ de bataille.

« Cet essai démontre l’avantage militaire des capacités avancées d’AUKUS, alors que nous travaillons en coalition pour identifier, suivre et contrer les adversaires potentiels à une plus grande distance et avec une plus grande rapidité », Le lieutenant-général britannique Rob Magowan, un haut responsable du ministère de la Défense, a déclaré dans un communiqué.

L’armée australienne a déclaré que les tests «réalisé plusieurs premières mondiales», y compris le réentraînement en direct des essaims de drones en vol.

La Russie considère également l’expansion de sa présence militaire occidentale en Asie comme un risque qui pourrait conduire à un conflit prolongé. « Je ne peux pas imaginer que les grandes civilisations asiatiques suivent la ligne comme l’a malheureusement fait l’UE et exécutent docilement l’agenda de Washington », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en mars.