Le bloc anti-Bibi se rapproche de l’éviction du Premier ministre israélien insubmersible alors que l’offre ultime de Netanyahu pour la rotation du gouvernement est rejetée

Netanyahu, qui fait face à des accusations de corruption, a fait une proposition de former le prochain gouvernement israélien avec Naftali Bennett de l’alliance de droite Yamina et Gideon Saar, qui dirige le parti de centre-droit New Hope. Entre les deux, ils contrôlent 13 sièges à la Knesset après les élections peu concluantes de mars.

Le propre parti de droite de Netanyahu, le Likud, a obtenu 30 sièges, mais n’a pas réussi à trouver suffisamment de partenaires pour former un gouvernement. Le président Reuven Rivlin a donné le privilège à Yair Lapid, le leader du centriste séculier Yesh Atid, qui a jusqu’à mercredi pour produire un résultat.

Lapid tente de forger une alliance de forces politiquement divergentes qui cherchent toutes à mettre fin à 12 ans de leadership de Netanyahu en Israël. Le gouvernement inclurait potentiellement le parti centriste Kakhol lavan de Benny Gantz, le parti nationaliste Yisrael Beiteinu d’Avigdor Lieberman, le parti de gauche Meretz, le parti travailliste de centre-gauche et des politiciens israélo-arabes. Bennett et Saar sont tous deux considérés comme des membres possibles de la coalition.

La proposition de Netanyahu impliquait de partager la position du Premier ministre, Sa’ar l’occupant d’abord pendant 15 mois, Netanyahu prenant le relais pendant deux ans et Bennett dirigeant le gouvernement pour le reste du mandat. Le schéma était esquissé par le Premier ministre via Twitter dimanche, pour être rapidement rejeté par Saar. «Notre position et notre engagement restent inchangés – mettre fin au règne de Netanyahu», il tweeté.

On s’attend à ce que Bennett annonce sa décision de quel côté il prendra plus tard dimanche soir. Lapid lui aurait offert un poste de premier ministre par rotation, tout comme Netanyahu l’a fait, et les médias israéliens ont déclaré qu’il accepterait la proposition, peut-être ce soir.

RUPTURE: Naftali Bennett fera une déclaration à 20 heures, heure locale, et annoncera son intention de former un «gouvernement de changement» avec le chef de l’opposition Yair Lapid pour évincer Netanyahu – Barak Ravid (@BarakRavid) 30 mai 2021

Mais même si une coalition est annoncée, elle peut trouver difficile de survivre à un vote de la Knesset, compte tenu du peu de points communs de ses membres probables au-delà de l’antagonisme envers l’actuel Premier ministre. Des divisions politiques similaires ont démenti la tentative de Netanyahu de former un gouvernement après que ses alliés de droite aient refusé de travailler avec les Arabes en tant que partenaires de la coalition.

L’animosité est élevée entre les législateurs arabes et le radical Bennett, qui est un fervent partisan des colonies juives dans les territoires palestiniens occupés par Israël. La Liste conjointe dirigée par les Arabes, qui compte six sièges, a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas un gouvernement Lapid si elle désignait Bennett comme co-leader. Pendant ce temps, le membre de la Yamina Knesset, Amichai Chikli, a publiquement refusé de voter pour le nouveau gouvernement.

Le nouveau souvenir de la flambée de 11 jours entre Israël et les groupes militants contrôlant Gaza sous blocus israélien s’ajoute aux tensions. Le Hamas et ses alliés ont réussi à mettre à rude épreuve les défenses aériennes d’Israël avec un nombre plus important que prévu de roquettes tirées depuis Gaza, et ont forcé des civils dans de nombreuses villes israéliennes à se cacher dans des abris anti-bombes. L’armée israélienne a répondu par une force massive, ce qui a fait des centaines de victimes civiles à Gaza.

Si Lapid ne parvient pas à former un gouvernement avant la date limite de mercredi, une nouvelle élection devrait avoir lieu en Israël, qui serait la cinquième depuis avril 2019.

