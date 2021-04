Les manifestants de BLACK Lives Matter ont écrasé mercredi la Chambre des représentants de l’Oklahoma alors qu’elle était en session pour adopter des projets de loi controversés.

La phalange de plus de deux douzaines de manifestants du BLM est entrée à la Chambre des représentants d’Oklahoma City en lançant les poings en l’air et en scandant: «Nous utiliserons nos voix pour lutter contre la corruption» et «Pas de justice, pas de paix», selon la chaîne de télévision locale KOCO.

Une douzaine de manifestants Black Lives Matter occupent mercredi la galerie de la Chambre des représentants de l’Oklahoma Crédit: KOCO News

L’un des manifestants a été filmé en train de lancer des jurons.

«Vous faites honte à tout le pays», raconte l’homme barbu en train d’habiller un homme en costume qui semble l’exhorter, ainsi que les autres manifestants, à se disperser.

La démonstration provocante a suspendu la session et son ordre du jour pendant quelques minutes.

Des clips vidéo enregistrés montrent des manifestants parvenant à occuper la galerie du cinquième étage pendant quelques minutes pendant que les législateurs étaient en session; l’un d’eux pouvait être vu futilement claquant son marteau pour rétablir l’ordre.

Des détails de sécurité en tenue tactique entourent les législateurs à l’extérieur de la galerie de la Chambre des représentants de l’Oklahoma, que les manifestants ont occupée pendant quelques minutes Crédit: KOCO News

Le premier de plusieurs manifestants pénétrant dans la galerie du cinquième étage de la Chambre des représentants de la capitale de l’État Crédit: KOCO News

Parmi les différents objectifs de la manifestation était non seulement de dénoncer l’injustice raciale, mais aussi de manifester son opposition à certains des projets de loi passés par le corps législatif.

L’un de ces projets de loi accordait l’immunité aux automobilistes qui frappaient les manifestants avec leurs voitures pour fuir une violente manifestation, a rapporté l’Associated Press.

Ce projet de loi a été promulgué par le gouverneur Kevin Stitt.

Parmi les autres projets de loi à l’ordre du jour de la Chambre figuraient un projet de loi limitant l’avortement et le projet de loi 2 du Sénat – qui, s’il était adopté, empêcherait spécifiquement les filles transgenres de participer à des compétitions d’athlétisme féminin.