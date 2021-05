Arrêtez d’utiliser les Noirs comme boucliers! C’est ce que les manifestants noirs de Portland, affiliés au BLM, ont crié aux terroristes du bloc noir d’Antifa qui essayaient de se cacher derrière eux afin d’alimenter leur dépendance à la destruction, à l’anarchie, à la colère et à la violence.

Hé tu le sais, je le sais, ils le savent. C’est ce que font ces enfants envahis par la croissance.

Les manifestants de Black Lives Matter sont apparemment fatigués d’être en première ligne de la révolte des lys blancs désaffectés Antifa. Et qui peut contester ce sentiment?

Mais tu sais ce qu’est le sentiment vraiment difficile de discuter avec? Profiter des luttes intestines entre deux forces déraisonnables et destructrices poursuivant des programmes anti-américains et racistes à travers un soulèvement violent, une violation de la loi et une étreinte du marxisme mélangé à l’anarchie. Parce que c’est ce que c’est, après tout. Deux faces d’une même médaille ayant un combat.

C’est formidable de voir Antifa se faire crier dessus, quoi qu’il arrive, alors s’il vous plaît faites PRENDRE PLAISIR:

Certains Noirs ont confronté le #antifa au Portland #BLM manifestation organisée par @RoseCityJustice. Ils disent au bloc noir de partir. Après ça, #antifa détruit un bâtiment du comté voisin. https://t.co/G8couvz4V1 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 23 mai 2021

Le tweet avec la vidéo a été supprimé mais heureusement, j’ai d’abord fait une copie.

Je veux dire que j’aime vraiment les voir se faire crier dessus, vous tous. Je l’ai déjà regardé 20 fois. Entre vous et moi, si je regarde ces luttes intestines pour le sport, je soutiens BLM plutôt que ANTIFA parce qu’il n’y a rien de plus pathétique que l’angoisse de l’adolescence, masquée, suralimentée, pleine d’iPhone, hypocrite, en colère, Les slobmobs d’Antifa essayant de se cacher derrière les Noirs et prétendent faire partie d’un «mouvement» juste pour qu’ils puissent faire un petit week-end de criming avant de retourner au centre commercial ou à la X-Box ou ce que font les enfants d’aujourd’hui au lieu de grandir en tant que peuple.

MAIS ATTENDEZ QUE CELA EST TOUJOURS MIEUX. Les affrontements se sont poursuivis et les secousses du black bloc Antifa ont été appelées COLONISEURS et je me suis énervé à ce sujet. Passant par un autre tweet d’Andy Ngo, Je t’apporte ça GLORIEUX réaction de certains des gens du bloc noir rejetés. Cela comporte un personnage que je me réfère à ANTIFA GAL.

«Ensuite, bien sûr, ils ont continué à appeler tout le monde blanc. De nombreuses fois, ils ont appelé les flics de bloc, ce dont je suis encore si confus », dit Antifa Gal, pauvre et souffrant.

«De plus, l’un d’eux a dit littéralement que« allumer des poubelles en feu, c’est de la violence! », Écrit Antifa Gal. « Juste quoi?? Pas une seule personne en bloc ne faisait de mal à personne. Qu’y a-t-il avec la «sécurité» armée violemment la police de la paix et mettant les gens en grave danger? »

«Une dame blanche faisait des menaces violentes et a dit que les blocs étaient des colonisateurs lol», a-t-elle dit.

Sérieusement. Je ne peux pas respirer. Rire trop fort. LA DOULEUR EXISTENTIELLE DE TOUT.

Puis d’autres Antifas interviennent pour la CONSOLE!

Mes côtés douloureux! Je ne peux pas le supporter! OK encore un. Voici la biographie d’Antifa Gal sur Twitter.

Elle / ils 🖤 Syrie • Portland • journaliste gonzo • IWWFJU • envoyez-moi des conseils ou des questions en toute sécurité à [email protected] • ثوري احد الموت

Je suis en larmes. J’ai besoin d’une minute…

ouf

Ok, je respire à nouveau. Voici quelques-uns des antécédents à ce sujet.

Plus tôt ce mois-ci, le Portland #antifa avaient convenu de s’inscrire dans le @RoseCityJustice BLM mars aujourd’hui. Les nombres d’Antifa sont plus petits maintenant parce que certains font face à des crimes. Ils veulent utiliser les Noirs comme boucliers car beaucoup de leurs camarades ont peur de se présenter. pic.twitter.com/a8xaLNl5Qa – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 23 mai 2021

Bien sûr, les jeunes en colère, ayant été grondés et envoyés emballer la queue repliée, ont évacué leur colère ailleurs dans une réaction beaucoup moins hilarante. C’est un peu leur truc, après tout.

Portland: après #antifa ont été expulsés du @RoseCityJustice BLM marche par des Noirs, ils ont procédé à écraser un @multco imeuble. L’établissement avait déjà été incendié par l’antifa lors d’une émeute l’année dernière. pic.twitter.com/wM9TqHDRH3 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 23 mai 2021

Au cas où vous auriez tous besoin d’un rappel de ce que sont ces outils pleurnichards …

« Pillez les magasins, brûlez les prisons, l’anarchie et le communisme. » BLM-Antifa s’est réuni dans le sud-est de Portland pour une action directe pré-annoncée. Ils chantent en faveur du pillage, des incendies criminels, de l’anarchie et du communisme. #antifa #BLM pic.twitter.com/bnbagjbMkZ – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 23 mai 2021

Juste une autre journée incroyable dans la ville la plus stupide d’Amérique, Portland, Oregon. Des jours comme ça encore et encore depuis un an? Cela a des conséquences.

#Portland Goldmark Jewelers ferme après 46 ans après plus d’un an de #Insurrection par #ANTIFA #BLM – D’autres entreprises envisagent la même chose. Remercier @OregonGovBrown et @tedwheeler Portland est en train de mourir.https: //t.co/s4mCfhnFQj – 🇺🇸 #BidenEconomicCollapse #ImpeachBidenNow ❎ (@VETSVOTETRUMP) 23 mai 2021

Effondrement de la société en Oregon. Antifa et BLM veulent l’exporter partout. Biden les laissera probablement. Si Poutine le lui dit.