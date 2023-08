Le blizzard prévu dans l’Okanagan jeudi profitera au BC Children’s Hospital

Le jeudi est un grand jour pour un blizzard.

La BC Children’s Hospital Foundation recevra le produit net de chaque friandise Blizzard vendue dans certains emplacements DQ de la Colombie-Britannique lors de la journée Miracle Treat, qui aura lieu le jeudi 10 août (y compris 15 points de vente DQ à Salmon Arm, Vernon, Lake Country, Kelowna, West Kelowna , Summerland, Penticton, Oliver et Osoyoos).

La journée DQ Miracle Treat profite aux hôpitaux du réseau Children’s Miracle à travers le Canada.

Les magasins canadiens participants ont recueilli plus de 2 millions de dollars pour le Children’s Miracle Network lors de la Journée Miracle Treat en 2022, dont 278 140 $ pour la BC Children’s Hospital Foundation, qui est l’une des 13 fondations hospitalières du Children’s Miracle Network.

« L’achat d’un Blizzard chez Dairy Queen lors de la Journée Miracle Treat est une façon amusante, facile et savoureuse pour les Britanno-Colombiens de soutenir la BC Children’s Hospital Foundation », a déclaré Rita Thodos, vice-présidente exécutive, philanthropie à la BC Children’s Hospital Foundation.

« L’an dernier, plus de 130 000 enfants et jeunes dépendaient du BC Children’s Hospital. Quelle que soit la taille de votre achat DQ, votre générosité aide à financer des recherches et des formations révolutionnaires, à acheter de l’équipement de pointe et à fournir des soins de soutien aux enfants gravement malades de la Colombie-Britannique et du Yukon. Chaque Blizzard vendu fait vraiment une différence lors de la journée Miracle Treat de DQ.

LIRE LA SUITE: Le disc golfeur de Cranbrook remporte le Championnat national canadien

LIRE LA SUITE: Le district d’Okanagan établit un avis d’eau pour Killiney Beach

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

collecte de fondsOkanagan