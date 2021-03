Les dégâts choquants causés par les attaques aériennes nazies contre la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale ont été mis à nu dans des images couleur récemment révélées.

Les images historiques ont été enregistrées en 1942 à la suite d’une attaque de la Luftwaffe sur Bristol qui a vu plusieurs bâtiments et bus complètement détruits.

Enregistré juste une heure après que l’armée de l’air allemande a largué une bombe sur la ville, les images colorées montrent une maison réduite en décombres dans une rue résidentielle.

Les pompiers sont vus en train d’éteindre ce qui reste de l’incendie causé par l’explosion avec un jet d’eau constant.

Un bâtiment a été réduit en décombres par un raid aérien allemand à Bristol, avec un grand nombre de pompiers et de gardes de l’air travaillant à éteindre toutes les flammes restantes et à rechercher des survivants.

Ce qui semble être un corps, allongé sur une civière et recouvert d’un drap blanc, est chargé à l’arrière d’une camionnette sombre par un groupe de gardiens de l’Air Raid Precaution (ARP).

Un homme âgé est emmené hors du bâtiment détruit, apparemment indemne, par un homme en blouse blanche et casque.

Plus tard dans la séquence vidéo, la coque noircie est tout ce qui reste d’un bus de passagers qui avait été incendié lors du raid aérien.

Pendant ce temps, on voit un homme et une femme regardant à travers la vitrine brisée d’un magasin qui avait également été endommagé lors de l’attaque.

Une camionnette verte avec «Church Army» a également été vue garée dans la rue touchée par la bombe.

À côté de la maison démolie, plusieurs bus ont également été détruits par les flammes après avoir été incendiés par le bombardement.

Une coquille noircie est tout ce qui reste de ce bus, que les flammes ont déchiré en 1938, à la suite d’un raid de la Luftwaffe

Le groupe a travaillé tout au long de la Seconde Guerre mondiale pour offrir un réconfort physique et spirituel aux personnes dans le besoin.

Des plateaux à thé ont été installés pour tous les militaires du pays s’ils avaient besoin de rafraîchissements, et des conforts tels que du thé, de la nourriture et des biberons pour bébés ont été distribués aux personnes touchées par les bombardements.

Malgré les graves dommages causés à un bâtiment et la vue atroce des bus déchirés par le feu, les hommes et les femmes de service qui s’étaient précipités au combat ont tous été vus en train de sourire et de partager un verre une fois les travaux terminés.

Les images révélatrices ont été capturées par une équipe de tournage dirigée par le directeur de la photographie RG Lawrence qui avait été embauché par Ernest Fear, un ancien résident du village voisin de Chew Magna, Somerset.

La peur avait initialement embauché l’équipe de tournage pour enregistrer la vie dans son village natal dans les années 1930 et 1940, mais après avoir déménagé à Kansas City en Amérique, il a réembauché l’équipe pour capturer les conséquences des bombardements sur Bristol.

Les pompiers tentent d’éteindre les flammes restantes dans l’épave de ce bâtiment à Bristol. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le service d’incendie de Bristol ne comptait que 85 pompiers

Les gardiens et les volontaires tentent de déplacer une partie de l’épave brûlée de ce bus qui a été victime des bombardements allemands

Compte tenu de la clarté des images, elles ont été montrées au public américain pendant la guerre pour leur donner une idée de ce qui se passait en Grande-Bretagne en temps de guerre.

Bristol était une cible de bombardement majeure pour la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de son port, de son chantier naval et de ses usines qui construisaient des bombardiers.

Entre juin 1940 et mai 1944, la ville fut fortement bombardée, la période la plus longue – connue sous le nom de Bristol Blitz – commençant à l’automne 1940 et se prolongeant jusqu’au printemps suivant.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le service d’incendie de Bristol comptait 85 pompiers, mais au moment où les bombardements avaient commencé, le service d’incendie auxiliaire (AFS) était passé à 1175 officiers et hommes à plein temps, 40 femmes et 3000 à temps partiel. travailleurs.

Lors d’un raid particulièrement féroce de six heures, le 24 novembre 1940, 148 bombardiers allemands avaient largué 1 540 tonnes d’explosifs brisants et plus de 12 000 bombes incendiaires sur la ville, déclenchant plus de 70 incendies en une heure.

Une fois les incendies éteints, les gardiens, les pompiers, les policiers et les bénévoles se sont tous blottis pour prendre un verre les uns avec les autres.

Un certain nombre de monuments de Bristol ont été endommagés lors du raid, notamment l’église Saint-Nicolas, l’église paroissiale de Clifton et la Dutch House – un bâtiment en bois qui existait depuis 1676.

Plus de 200 personnes sont mortes, 187 ont été grièvement blessées et 1 400 ont été rendues sans abri dans ce seul raid – qui n’était que la première en six attaques majeures.

La peur est née en 1872 au-dessus d’une exposition de boucherie avant de s’installer en Amérique au début des années 1900.

En 1938, il retourna dans son village natal et engagea l’équipe de tournage pour enregistrer à quoi ressemblait la vie.

D’autres images de la collection comprennent des images colorisées du village de Magna Chew, près de Bristol, où un homme et un facteur s’arrêtent pour se parler.

Un cheval tire un homme et un enfant sur une charrette en bois le long d’une route à Magna Chew

Son village natal de Magna Chew a été choisi comme l’un des sites de leurres de Bristol, qui étaient de grandes constructions faites pour refléter l’échelle et la forme de la ville dans une tentative d’attirer l’attention des bombardiers allemands.

Une deuxième vidéo colorée récemment publiée montre Fear rencontrant ses anciens amis d’école lors d’une visite des États-Unis, ainsi que des images du lieu de sa naissance et de l’église où les registres du mariage de ses parents ont été conservés.

Le film montre également la pompe à eau du village en état de marche et l’hôtel Pelican qui existe encore aujourd’hui.

Le cinéaste Peter Brownlee a reçu la vidéo il y a dix ans mais ne savait pas quoi en faire.

Magna Chew (photo de 1938, à gauche et maintenant à droite) a été choisie comme l’un des sites de leurres de Bristol, qui étaient de grandes constructions conçues pour refléter l’échelle et la forme de la ville dans le but d’attirer l’attention des bombardiers allemands.

Parmi les images, il y a ce plan de l’émission du boucher, au-dessus duquel est né Ernest Fear. Il est resté dans le village avant de déménager en Amérique

«Ma première pensée a été à quel point les bâtiments ont peu changé», a déclaré M. Brownlee.

« Mais les gens que je rencontrais, ces personnages merveilleux, le facteur dans son incroyable chapeau de facteur, qui se rendait apparemment à Pensford tous les matins pour le ramasser, puis le ramena jusqu’à Chew Magna – un aller-retour de sept milles.

«Mais il était aussi le sellier – il fabriquait des selles et des harnais.

Réagissant aux vidéos nouvellement publiées, Joanna Shaw, de Chew Magna, a déclaré: « C’était juste avant la guerre, il est donc intéressant de penser à ce qu’ils sont sur le point de vivre, mais ne se rendent pas compte.

« Toutes les choses que vous lisez comme une chose historique détachée, vous pensez que ce sont de vraies personnes qui vont vivre ces grands événements. »