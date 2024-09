Le « blitz » de nettoyage de Surrey a permis de ramasser 3 170 objets et 2 627 sacs de déchets cette année

Une campagne de collecte des déchets de 12 jours à Surrey a permis de jeter 1 217 objets et de ramasser 682 sacs de déchets, qui s’ajoutent à une montagne de déchets apportés au printemps dernier.

La « campagne de nettoyage d’été » de Surrey, qui s’est déroulée du 19 au 30 août, a conduit à « une amélioration notable de la propreté des rues et des espaces publics de la ville », selon un communiqué de presse de la mairie qui détaille l’opération.

Les équipes ont collecté 329 meubles, 61 matelas, 106 appareils électroménagers/électroniques, 23 chariots et 123 conteneurs d’huile et d’autres matières dangereuses.

Grâce à une campagne de nettoyage de printemps, 3 170 articles et 2 627 sacs de déchets ont été retirés des rues de Surrey en 2024, selon les responsables de l’hôtel de ville.

Jusqu’au 25 septembre, les résidents peuvent profiter du programme de collecte gratuite des déchets de la ville dans les centres de recyclage et de gestion des déchets de Central Surrey et de North Surrey de Metro Vancouver. Un service de ramassage en bordure de rue gratuit pour les gros articles est également offert toute l’année. Visitez surrey.ca/repenserlesdechets pour plus de détails.

« De telles initiatives font clairement une différence positive », a déclaré la mairesse de Surrey, Brenda Locke. « Nous encourageons tout le monde à continuer de soutenir nos efforts de nettoyage pour nous aider à garder Surrey propre, sûr et beau. »