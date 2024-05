Au milieu de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, le blindage des chars Abrams fournis par les États-Unis est en panne car une série de faiblesses ont été découvertes, selon les équipages ukrainiens travaillant sur les chars qui se sont entretenus avec CNN.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des chars Abrams, en particulier des modèles M1A1, dans le cadre de leur aide militaire destinée à soutenir les efforts de Kiev contre les forces russes. La livraison des réservoirs a été initialement annoncée en janvier 2023, chaque réservoir coûtant environ 10 millions de dollars.

Selon l’annonce du président Joe Biden concernant les véhicules blindés, les chars sont connus pour leurs capacités avancées qui nécessitent un soutien logistique et une maintenance importants, que les États-Unis se sont engagés à fournir.

Cependant, les chars ont été confrontés à des défis importants sur le champ de bataille, principalement en raison des tactiques de guerre des drones russes. Les drones ont rendu de plus en plus difficile le fonctionnement des chars sans être détectés et ciblés, ce qui a conduit au retrait du matériel des lignes de front pour éviter de nouvelles pertes.

Selon l’Associated Press, cinq des 31 Abrams américains envoyés en Ukraine depuis janvier 2023 ont déjà été perdus au profit de l’action russe.

Mercredi, selon CNN, les équipages ukrainiens formés en Allemagne ont réitéré les difficultés et déclaré que les véhicules manquaient de blindage capable de stopper les armes modernes.

Des soldats américains sur un char Abrams à Korzeniewo, en Pologne, le 4 mars 2024. Au milieu de la guerre russo-ukrainienne en cours, le blindage des chars Abrams fournis par les États-Unis est en panne car une série de faiblesses ont été découvertes, selon les équipages ukrainiens…

WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images



« Son blindage n’est pas suffisant pour le moment », a déclaré un membre d’équipage portant l’indicatif d’appel Joker. « Ça ne protège pas l’équipage. En vrai, aujourd’hui, c’est la guerre des drones. Alors maintenant, quand le char sort, ils essaient toujours de les toucher. »

Semaine d’actualités a contacté le Pentagone et le ministère ukrainien de la Défense par courrier électronique pour obtenir leurs commentaires.

« Sans défense, l’équipage ne survit pas sur le champ de bataille », a déclaré à CNN un autre membre de l’équipage, Dnipro, ajoutant qu’il était « la cible numéro un ».

Selon les responsables de la 47e brigade mécanisée, les 31 Abrams déployés en Ukraine sont engagés près de la ligne de front, à l’est.

Cela intervient après que des responsables américains ont déclaré en avril que les Abrams étaient retirés de la ligne de front en raison de la menace des drones d’attaque russes. Toutefois, selon le 47e, certains étaient encore en action.

Moscou s’est engagé à plusieurs reprises à détruire les systèmes d’armes avancés occidentaux envoyés en Ukraine, affirmant que l’aide des États-Unis et de leurs alliés ne ferait que prolonger – et non aider à gagner – la guerre de Kiev contre la Russie.

En septembre dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse : « Il n’y a pas de panacée, pas d’arme unique qui puisse changer l’équilibre des pouvoirs sur le champ de bataille ».