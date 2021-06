Jill Biden dit qu’elle et le président Joe Biden « apportent l’amour » au Royaume-Uni lors de leur premier voyage international cette semaine. Elle a porté sa veste « LOVE » jeudi pour faire passer son message.

Le couple présidentiel, au Royaume-Uni pour un sommet du Groupe des Sept à Cornwall dans le sud-ouest de l’Angleterre, a rejoint le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa nouvelle épouse Carrie Johnson et a posé devant une vue panoramique surplombant la rive de la baie de Carbis.

Lorsque le groupe s’est détourné, le dos du blazer sombre de la première dame est apparu : « LOVE » était écrit en lettres majuscules ornées de clous argentés. C’est une veste qu’elle a déjà portée, plus récemment lors de la campagne électorale en 2020.

Lors d’un échange avec des journalistes de la piscine, Biden a expliqué la signification de sa veste.

« Je pense que nous apportons l’amour d’Amérique », leur a-t-elle dit selon une transcription de la Maison Blanche. « C’est une conférence mondiale et nous essayons d’apporter l’unité à travers le monde et je pense que c’est nécessaire en ce moment, que les gens se sentent un sentiment d’unité de tous les pays et un sentiment d’espoir après cette année de pandémie. »

Était-ce une référence à la veste controversée « I Really Don’t Care » de Melania Trump ?

Certains sur Twitter ont souligné le contraste avec la veste de l’ancienne première dame Melania Trump qu’elle portait lors d’un voyage à la frontière américano-mexicaine en juin 2018 qui disait au dos « I Really Don’t Care Do U? »

Biden était pétillant dans ses remarques aux journalistes. « C’est vraiment agréable d’être ici à Cornwall. C’est ma première fois. Évidemment, c’est beau pour ceux d’entre vous qui sont déjà venus ici. Joe et moi sommes vraiment impatients de rencontrer tout le monde au G7 », a-t-elle déclaré selon le rapport de la piscine.

La reine Elizabeth accueillera les Bidens pour le thé au château de Windsor

Comme Donald et Melania Trump en juillet 2018, les Bidens prendront le thé avec la reine Elizabeth II au château de Windsor dimanche lors d’une visite de courtoisie qui mettra en vedette les impressionnantes fioritures habituelles associées à la royauté britannique.

Biden a déclaré aux journalistes qu’elle et le président étaient ravis de rencontrer le monarque de 95 ans. Biden sera le 13e président en exercice qu’elle a rencontré sur 14 depuis 1951, l’année avant qu’elle ne devienne reine.

« Eh bien, nous espérons nous concentrer, je pense, sur l’éducation », a déclaré Biden. « Joe et moi sommes tous les deux impatients de rencontrer la reine. C’est une partie passionnante de la visite pour nous. Nous attendions cela avec impatience depuis des semaines et maintenant c’est enfin là. C’est un beau début.

Après la visite avec la reine dimanche, la première dame doit rencontrer des vétérans britanniques qui ont participé à Walk of America, une expédition de 2018 dirigée par Walking with the Wounded, dont la première dame a été la marraine.

Elle rentrera ensuite chez elle pendant que le président se rendra à Bruxelles pour un sommet de l’OTAN, où il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine le 16 juin.