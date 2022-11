Le blanchissage de Lyons Township en deuxième mi-temps élimine Plainfield North au deuxième tour 8A – Shaw Local

PLAINFIELD – À la mi-temps du match éliminatoire de classe 8A du deuxième tour de vendredi soir, Plainfield North menait Lyons Township de 10 points.

Les Lions, cependant, avaient d’autres idées sur la façon dont la seconde mi-temps se déroulerait.

Lyons a renforcé la défense, tenant la puissante offensive Tiger sans but pendant les 24 dernières minutes, et a pu utiliser le vent fort à son avantage pour marquer 21 points au troisième quart et remporter une victoire 24-13.

“Nous avons fait quelques ajustements à la mi-temps”, a déclaré le quart-arrière lyonnais Ryan Jackson. « Nous n’avons jamais paniqué. Nous avions confiance en nous et nous refusions de perdre.

Les Lions (9-2) ont pris le coup d’envoi de la seconde mi-temps et ont parcouru 54 verges en trois jeux, le dernier étant une passe de touché de 17 verges de Jackson à Travis Stamm.

Sur la possession qui a suivi par Plainfield North, Noah Pfafflin a réussi une interception au 23 des Tigers, mais Plainfield North a réussi à garder les Lions hors de la zone des buts. Malheureusement pour les Tigers, leur botté de dégagement dans le vent a atterri derrière la ligne de mêlée et a placé les Lions avec une position sur le terrain au Nord 33. Au troisième et but du 6, Jackson a grimpé à sa droite et a lancé une passe dans la direction de Yale engage Graham Smith, qui a réussi une prise de jonglage pour un touché et une avance de 17-13.

Lors du dernier jeu du troisième, Jackson a largué une passe au porteur de ballon James Georgelos, qui a sprinté et plongé à sept mètres pour couronner le score.

Travis Stamm de Lyon réalise une prise acrobatique pour un touché contre Plainfield North au deuxième tour des éliminatoires de la classe 8A vendredi (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

“J’ai juste fait confiance à Graham pour faire un jeu lors du deuxième touché”, a déclaré Jackson. “C’est un grand joueur et je savais qu’il ferait un jeu. Sur le troisième, je me faisais blitzer alors je l’ai juste jeté à Noah. C’était censé être un itinéraire de roue vers lui, mais c’était un blitz alors je le lui ai simplement confié.

« C’était une grande victoire. Nous avons tous continué à croire les uns aux autres.

Plainfield North a eu le contrôle pendant la majeure partie de la première mi-temps. Après que Lyon ait intercepté une passe lors de la première possession du match, North a tenu les Lions au panier. Les Tigres ont ensuite gardé le ballon pendant la majeure partie du reste du premier quart-temps, ne permettant pas aux Lyonnais de profiter du vent. L’entraînement s’est terminé par un touché spectaculaire sur lequel Sean Schlanser a fait sa meilleure impression de Randy Moss dans la zone des buts, pointant une passe au-dessus d’un défenseur des Lions à neuf mètres sur le quatrième et le but.

Les Tigers ont ensuite marqué lorsqu’ils avaient le vent dans le dos sur une passe de TD de 15 verges de Demir Ashiru à Braxton Bartz.

“Nos enfants ont joué aussi fort qu’ils le pouvaient”, a déclaré l’entraîneur de Plainfield North, Anthony Imbordino. «Nous avons perdu la bataille de position sur le terrain et nous avons eu trop de pénalités qui nous ont fait mal. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire dans un match éliminatoire de deuxième ronde.