Le Blackpool Combat Club gagne l’anarchie dans l’arène

En tête d’affiche de la défense du titre de MJF, l’AEW a scénarisé son retour à Las Vegas pour le cinquième événement à la carte Double or Nothing. MJF a défendu son titre mondial dans un combat à quatre contre Jack Perry, Darby Allin et Sammy Guevara lors de l’AEW Double or Nothing de cette année.

Kenny Omega, Hangman Page et The Young Bucks de l’Elite ont affronté Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et Bryan Danielson du Blackpool Combat Club dans le match Anarchy in the Arena. Les titres AEW World Tag Team ont également été mis en jeu alors que les champions en titre FTR visaient à défendre les ceintures contre Jeff Jarrett et Jay Lethal. Dans le segment féminin, Jamie Hayter a défendu son titre de championne du monde féminine AEW contre Toni Storm. Taya Valkyrie a participé au combat du championnat TBS contre Jade Cargill.

Les Hardy et Hook contre Ethan Page et les Gunn

L’AEW Double or Nothing 2023 a débuté par un combat entre l’équipe de Matt et Jeff Hardy et Ethan Page et The Gunns. Les Hardys se sont associés au champion FTW Hook pour participer à la rencontre d’ouverture de l’AEW Double or Nothing de cette année. Malgré le travail acharné et la détermination des Hardy, les fans ne semblaient pas très impressionnés par l’affrontement d’ouverture de la soirée. Les Hardys et Hook ont ​​remporté la victoire après que Page ait été contraint de se retirer.

A LIRE AUSSI | Résultats WWE NXT Battleground: Tiffany Stratton remporte le titre féminin NXT

Championnat international AEW

21 participants se sont battus dans un Blackjack Battle Royal pour décider du sort du championnat international AEW. Orange Cassidy a mis en place une démonstration fougueuse pour sortir victorieux du Blackjack Battle Royal.

Adam Cole contre Chris Jericho

Chris Jericho et Adam Cole se sont affrontés dans un match non autorisé sur l’AEW Double or Nothing. Cole, grâce à son combat puissant, a remporté une victoire par arrêt d’arbitre hier.

FTR contre Jeff Jarrett et Jay Lethal

Dax Harwood et Cash Wheeler de FTR n’ont pas eu beaucoup de mal à conserver leurs championnats du monde par équipe AEW dimanche. Jeff Jarret et Jay Lethal ont été tout simplement dominés et ils n’ont pas réussi à avoir une fissure significative aux championnats.

Wardlow contre Christian Cage

Wardlow et Christian Cage ont participé à un match en échelle pour le championnat TNT. Les deux combattants semblaient compétitifs mais Cage n’avait pas l’urgence d’aller chercher le coup gagnant final. La bombe électrique de Wardlow s’est finalement avérée décisive dans le combat de championnat. Après la bombe électrique, Wardlow a grimpé pour récupérer son titre.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra blessé ! « Soutenu une tension musculaire pendant l’entraînement », se retire de la compétition

Jamie Hayter contre Toni Storm

Ayant subi une blessure, Jamie Hayter semblait tout à fait susceptible de concéder son championnat du monde féminin AEW. Toni Storm a pleinement profité de l’occasion pour décrocher le titre.

Le cul acclamé et papa contre House of Black

Malakai Black, Buddy Matthews et Brody King de House of Black ont ​​défendu avec succès les titres AEW World Trios contre Anthony Bowens, Max Caster et Daddy Ass of The Acclaimed. C’était une autre rencontre qui n’a pas pu attirer l’attention des fans.

Taya Valkyrie contre Jade Cargill

Jade Cargill a conservé son titre de championne TBS après avoir battu Taya Valkyrie. Mais la course de Cargill en tant que championne a pris fin plus tard après qu’elle ait été dominée par Kris Statlander.

MJF contre Darby Allin contre Jungle Boy contre Sammy Guevara

MJF a poursuivi sa brillante course hier pour rester champion du monde AEW. MJF a eu raison de Darby Allin, Jungle Boy et Sammy Guevara pour conserver le titre.

A LIRE AUSSI | IOA réalise une percée majeure dans la résolution de l’impasse HAI

Anarchie dans l’arène

L’événement principal de la nuit, sous la forme d’Anarchie dans l’arène, a produit plusieurs scénarios, mais il manquait en quelque sorte une touche finale. Avec une envie constante d’ajouter des histoires plus passionnantes, Anarchy in the Arena de cette année semblait quelque peu ennuyeux. Le Blackpool Combat Club a battu The Elite lors de l’événement principal de la soirée.