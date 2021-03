Dans la foulée de l’Asus ROG Phone 5 et du Red Magic 6 de Nubia, Black Shark a dévoilé le dernier duo de sa collection de téléphones de jeu, le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro. Alors que les téléphones de jeu arborent généralement des lunettes plus épaisses et un design plus volumineux pour accueillir des fonctionnalités de jeu telles que des haut-parleurs stéréo frontaux et une grande batterie, la série Black Shark 4 fait les choses un peu différemment.

En fait, on irait jusqu’à dire que ça regards comme votre smartphone phare standard 2021, mais sans compromettre les fonctionnalités clés qui permettent à la série Black Shark de se démarquer d’une mer de téléphones de jeu.

Commençons par discuter des similitudes entre le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro car, à première vue, il ne semble pas qu’il y ait d’énormes différences entre les deux. Par exemple, les deux arborent le même écran FHD + de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une fréquence d’entrée tactile incroyable de 720 Hz, battant à la fois les 300 Hz de l’Asus ROG Phone 5 et les 500 Hz de Red Magic 6.

Bien que le taux de saisie tactile n’ait aucune différence visible, il se réfère à la fréquence à laquelle votre toucher est enregistré à l’écran, ce qui devrait entraîner des temps de réaction plus rapides à la fois lorsque vous jouez et lorsque vous faites défiler des applications comme Twitter et Instagram.

Cependant, ce n’est pas la plus grande révélation sur l’écran. Alors que la plupart des téléphones de jeu arborent de grosses lunettes qui abritent la caméra frontale et d’autres technologies, souvent avec le prétexte que les lunettes sont meilleures pour le jeu horizontal, la gamme Black Shark 4 supprime les lunettes, introduisant à la place une caméra selfie holepunch.

Le résultat final est un affichage beaucoup plus propre, semblable à celui disponible sur les produits phares haut de gamme, mais ce holepunch pourrait légèrement gêner certains jeux.

Contrairement à l’année dernière, lorsque seul le Black Shark 3 Pro a reçu le traitement de déclenchement physique, la fonctionnalité est disponible sur toute la gamme Black Shark 4, bien que redessinée cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, le smartphone utilise des déclencheurs physiques qui vivent dans le corps et qui apparaissent lorsque vous voulez jouer. Cela semble être une expérience plus tactile que les AirTriggers tactiles du ROG Phone 5, offrant une expérience de jeu similaire à celle d’une console sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires.







Les déclencheurs peuvent être utilisés dans la plupart des jeux – même ceux qui n’offrent pas de prise en charge du contrôleur – grâce à la technologie de cartographie des déclencheurs de Xiaomi, et les déclencheurs peuvent également être utilisés pour déclencher des fonctionnalités non liées au jeu, comme la caméra, lorsque vous ne jouez pas. .

Les deux smartphones combinent une technologie de charge rapide ultra-rapide de 120 W et une batterie de 4500 mAh, qui, selon la société, peut fournir une charge complète en aussi peu que 15 minutes via USB-C. Une prise casque est également disponible sur les deux modèles, mais ce n’est pas trop surprenant compte tenu de la nature axée sur les joueurs de la collection.

Vous trouverez une configuration à trois caméras à l’arrière des deux smartphones, bien qu’il y ait une légère différence dans l’offre: alors que le Black Shark 4 standard reçoit un vivaneau de 48 Mp, le modèle Pro reçoit une caméra principale améliorée de 64 Mp. Les deux sont flanqués de caméras 8Mp et 5Mp à l’arrière, et bien que les objectifs n’aient pas été détaillés pendant l’événement, nous supposons qu’il s’agira respectivement d’un objectif ultra-large et macro.

Avec autant de différences entre les deux modèles, pourquoi opteriez-vous pour le modèle Pro? Cela se résume principalement à un élément: le processeur. Alors que le modèle Pro arbore le Snapdragon 888 haut de gamme utilisé par la plupart des concurrents, le Black Shark 4 standard arbore le Snapdragon 870. Le Snapdragon 870 est toujours un processeur de premier ordre probablement capable de produire une excellente expérience de jeu mobile, mais les joueurs ont tendance à vouloir le plus de puissance possible, ce qui en fait un changement intéressant.

Mis à part le processeur, la seule autre différence tangible réside dans le département de conception, les modèles Pro arborant de gros marquages ​​« X » alimentés par LED à l’arrière, tandis que le modèle standard obtient un arrière mat plus subtil, dépourvu de tout effet d’éclairage.

Le Black Shark 4 commence à 2499 CNY (environ 280 £ / 380 $) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec des configurations de 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go disponibles en Chine. Le Black Shark 4 Pro commence à 3999 CNY (environ 440 £ / 610 $) avec un combo 8 Go / 256 Go, mais pour ceux qui en veulent un peu plus, des options 12 Go / 256 Go et 16 Go / 512 Go sont également disponibles.

Bien sûr, les prix ont tendance à être moins chers en Chine que partout ailleurs, alors ne vous attendez pas aux mêmes prix lorsqu’ils apparaissent finalement au Royaume-Uni. La société n’a pas encore confirmé si la gamme Black Shark 4 atteindra les côtes britanniques, mais étant donné que les précédents smartphones Black Shark ont ​​été mis en vente au Royaume-Uni, nous sommes convaincus qu’il en sera de même cette fois-ci également.

Pour en savoir plus, jetez un œil aux dernières nouvelles de Black Shark 4 et pour une meilleure compréhension du marché en général, jetez un œil aux meilleurs téléphones de jeu.