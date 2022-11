Le Black Friday voit des ventes en ligne record, avec des offres encore à conclure

Le Black Friday est peut-être venu et reparti, mais ne vous inquiétez pas si vous avez passé la journée à dormir pendant votre fête de la Turquie plutôt que de faire les bonnes affaires. Samedi et dimanche seront gros jours de rabaisa déclaré Adobe, et Cyber ​​lundi sera parfait pour certains articles.

Au cours du week-end, les vêtements et les téléviseurs atteindront 17% de réduction sur le prix catalogue, les jouets atteindront 33% de réduction et les articles de sport atteindront 19% de réduction, a déclaré Adobe samedi, ajoutant que le Cyber ​​​​Monday verra les meilleures offres sur les ordinateurs, à 27 % sur la liste, et que les appareils atteindront 18 % de réduction le jeudi 1er décembre. Le cyber lundi est également bon pour les acheteurs de meubles, a déclaré Adobe, ces articles atteignant 11 % de réduction sur la liste.

Les projections de la société sont basées sur l’analyse des transactions des consommateurs en ligne. Adobe Experience Cloud est utilisé par un certain nombre de grands détaillants en ligne pour fournir, personnaliser et mesurer les expériences d’achat en ligne.

Payez plus tard, achetez maintenant

En ce qui concerne le Black Friday de cette année, les ventes en ligne ont atteint un record de 9,12 milliards de dollars, les plans acheter maintenant, payer plus tard jouant un rôle important dans le contexte de l’inflation, selon Adobe Analytics, qui examine un billion de visites sur des sites de vente au détail américains, 18 produits catégories et 100 millions de références. Les chiffres des ventes du Black Friday ont augmenté de 2,3 % par rapport à l’année dernière, a déclaré Adobe, mais il s’attend toujours à ce que le Cyber ​​​​Monday soit la plus grande journée de magasinage en ligne de l’année, avec des ventes prévues de 11,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,1 % par rapport aux chiffres de 2021.

Les gros vendeurs du Black Friday comprenaient les jouets Funko Pop, Disney Encanto, Fortnite et Roblox, ainsi que les consoles Xbox Series X et PlayStation 5, et des jeux vidéo comme FIFA 23, NBA 2k23 et Pokemon Scarlet & Violet, a déclaré Adobe. Les drones et les MacBook d’Apple se sont également bien comportés.

Au total, Adobe a déclaré s’attendre à ce que la Cyber ​​Week – les cinq jours de Thanksgiving au Cyber ​​Monday – enregistre des dépenses en ligne de 34,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,8% par rapport à l’année dernière. Cela représentera une part de 16,3 % de la saison complète des achats des fêtes de novembre et décembre.

Adobe a souligné que le 26 novembre est le samedi des petites entreprises, les acheteurs étant encouragés à donner un peu d’amour aux détaillants indépendants. L’économie difficile a été difficile pour les petits vendeurs (10 à 50 millions de dollars de revenus annuels), a déclaré Adobe, leurs ventes en ligne augmentant trois fois moins que celles des gros vendeurs (détaillants avec plus d’un milliard de dollars de revenus annuels). Alors n’oubliez pas d’acheter local.

