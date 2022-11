Le Black Friday Pixel 7 Pro Deal de Google est plutôt bon

L’un des conseils les plus anciens que vous verrez dans nos commentaires lorsque Google ouvrira les précommandes pour ses nouveaux téléphones est qu’il vaut peut-être mieux attendre pour en commander un. Il y a ceux qui demandent “Pourquoi?” parce qu’ils oublient ou sont nouveaux dans le monde Android, mais la réponse courte à cette question est que le Black Friday est généralement dans quelques semaines.

Google est connu pour vendre ses tout nouveaux téléphones au prix fort, pour les remettre un mois plus tard lors du Black Friday. Pour 2022 et la gamme Pixel 7, ils s’en tiennent à la tradition – le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 bénéficient tous deux d’offres Black Friday 2022.

Le Pixel 7 Pro bénéficiera d’une réduction de 150 $ le Black Friday, abaissant son prix de départ à 749 $. Le Pixel 7 régulier sera de 100 $ de réduction, vous donnant un prix de départ de 499 $. Ce sont deux offres incroyables sur une paire de téléphones qui nous obsèdent et qui étaient déjà à un prix raisonnable.

Nous avons déjà passé en revue le Pixel 7 Pro (ici) et le Pixel 7 (ici), qualifiant les deux de “parfaits”. Le Pixel 7 est mon téléphone préféré à lancer depuis un certain temps, tandis que Tim a eu du mal à trouver des problèmes avec le 7 Pro. Si vous nous demandez, ce sont les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter en ce moment.

Google a révélé ses plans pour le Black Friday aujourd’hui dans un aperçu sur le Google Store. Ils prévoient également de baisser le Pixel 6a à 299 $ (150 $ de réduction), ce qu’il est depuis quelques semaines maintenant. Vous trouverez également le nouveau Chromecast HD à 20 $, Nest Hub à 50 $ et la série Pixel Buds A à 65 $. J’imagine qu’il y en aura plus, et d’autres détaillants sont susceptibles d’égaler les prix de Google.

Si vous attendiez le Black Friday avant d’acheter un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, il semble encore une fois que vous ayez fait le bon choix. Les offres du Black Friday du Google Store seront mises en ligne le 17 novembre.