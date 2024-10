Le Black Friday est dans plus d’un mois, mais ces offres sur les essentiels de la technologie créative seront difficiles à battre

Le Black Friday semble arriver plus tôt chaque année. Il reste plus d’un mois avant la date symbolique elle-même, et probablement quelques semaines avant que la plupart des détaillants ne commencent les ventes officielles du Black Friday (Best Buy dit qu’elles commenceront le 21 novembre). Mais il existe déjà de nombreuses offres intéressantes sur les technologies créatives, y compris sur certains des outils et accessoires les plus essentiels.

B&H Photo a 135 $ de réduction sur l’un de mes disques durs externes préférés, le Samsung T7 Shieldet Amazon a un énorme 180 $ de réduction sur une station d’accueil Acer 16-en-1 Thunderbolt 4. Il réalise également une économie record de 27% de réduction sur le prix du nouvel Apple Pencil Pro et un prix record de 699 $ pour le MacBook Air 13 M2.

Voici nos neuf meilleures offres avant le Black Friday sur la technologie créative. Pour plus d’économies, assurez-vous de suivre notre tour d’horizon de Offres Apple Black Friday).

Les meilleures offres du jour avant le Black Friday sur la technologie créative

