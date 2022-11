Le Black Friday est arrivé et nous avons sélectionné les meilleures offres de smartphones sur Amazon US

Avez-vous raté les ventes Prime Day d’Amazon? Eh bien, c’est le Black Friday maintenant et les prix ont encore été réduits – sauf que cette fois, vous n’avez pas besoin d’un abonnement Prime pour participer. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées sur Amazon US.

Parmi les grandes marques, Samsung et OnePlus étaient les plus désireuses de participer. Il y avait quelques offres Pixel 7, mais au moment où nous y sommes parvenus, toutes les unités étaient épuisées (idem pour la Pixel Watch également).

Samsung propose un choix de flagships pliables et rigides. Si vous préférez ce dernier, vous pouvez obtenir un Galaxy S22 Ultra pour moins de 1 000 $. De plus, le Galaxy S22 + est au même prix que le S22 vanille en raison d’une remise plus élevée (son PDSF est supérieur de 200 $).

Il y a aussi le Galaxy S21 FE, si la série S22 est hors de votre budget. C’est toujours un téléphone phare (même si le Snapdragon 888 n’était pas le meilleur) et il bénéficiera toujours d’un support logiciel phare.

Ensuite, les pliables. Le Galaxy Z Fold4 est encore assez cher, pas deux façons à ce sujet. Son homologue à clapet, le Galaxy Z Flip4, est tombé à seulement 800 $, pas loin au-dessus du S22/S22+.

Si vous êtes à la recherche de tablettes, vous pouvez choisir entre des modèles haut de gamme et bas de gamme. La Galaxy Tab S8 est une ardoise de 11 pouces avec le Snapdragon 8 Gen 1 et un écran LCD de 120 Hz. Besoin de plus de place ? La Tab S8+ passe à un écran AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz (même chipset). Les deux ont des emplacements microSD, mais nous aurions probablement toujours les versions 256 Go (elles coûtent respectivement 30 $ et 50 $ de plus).

La Galaxy Tab S7 FE utilise un chipset plus faible, un Snapdragon 778G pour ce modèle Wi-Fi, mais il est moins cher que le duo S8 et propose un écran LCD de 12,4 pouces (60 Hz cependant).

Vous pouvez également vous procurer une coque de clavier compatible avec les Tab S8+ et S7 FE (c’est pour les tablettes de 12,4 pouces, donc elle ne convient pas à la vanille Tab S8).

Si vous voulez juste une tablette bon marché, la Galaxy Tab A8 10.5 est une ardoise sans fioritures pour 150 $. Il a toujours un écran FHD+ (16:10) et quatre haut-parleurs, c’est donc un excellent choix pour le streaming.

Le dernier Samsung Galaxy Watch5 est tombé à 230 $ pour un modèle de 40 mm et à 260 $ pour un modèle de 44 mm (les deux Wi-Fi uniquement). Il n’y a pas de lunette tournante, mais celle-ci a une batterie plus grande avec une charge plus rapide que la Watch4.

Ensuite, OnePlus. Le 10T contient un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, plus rapide et plus efficace que le 8 Gen 1 d’origine à l’intérieur des Samsung. Ce téléphone est également moins cher, 600 $ pour un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, et il prend en charge une charge rapide de 125 W.

La société propose également des téléphones 5G à bas prix. Le Nord N20 5G est probablement le meilleur choix à 230 $ avec un écran AMOLED (60 Hz) et Snapdragon 695. Il a plus de RAM et de stockage pour démarrer. Le Nord N200 coûte 50 $ de moins, mais il a un écran LCD à 90 Hz et un Snapdragon 480. Sa batterie est légèrement plus grande (5 000 mAh contre 4 500 mAh), mais se charge plus lentement (18 W contre 33 W).

Enfin, quelques bourgeons TWS – les OnePlus Buds Pro pour 80 $ ou les Buds Z2 pour 50 $. Les deux ont une annulation active du bruit et une autonomie de batterie similaire. Nous avons examiné les deux et nous avons trouvé le Z2 un peu plus confortable car ils sont plus petits, bien que les oreilles de chacun soient différentes.

PS. gardez à l’esprit que le Cyber ​​​​Monday arrive dans quelques jours, qui a tendance à avoir plus d’offres électroniques (d’où le nom). Si vous n’avez rien trouvé qui vous ait plu ci-dessus, revenez lundi.