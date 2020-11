Le Black Friday éclipse-t-il la Journée du patrimoine amérindien?

Beaucoup d’Européens et d’Américains connaissent le vendredi après Thanksgiving comme le Black Friday lorsque les gens se précipitent dans les magasins.

Mais en fait, cette journée marque également une célébration alternative à Thanksgiving, appelée Journée du patrimoine amérindien.

C’est sous la présidence de Barack Obama qu’une résolution a été signée en 2009 pour marquer officiellement ce jour après Thanksgiving.

En le signant, Obama m’a dit: «J’encourage tous les Américains à se joindre à moi pour célébrer la Journée du patrimoine amérindien. Il est également important pour nous tous de comprendre la riche culture, la tradition et l’histoire des Amérindiens et leur statut aujourd’hui, et d’apprécier les contributions que les premiers Américains ont apportées et continueront d’apporter à notre nation.

Cependant, selon l’ONG Espoir autochtone, cela a été considéré comme un geste symbolique et une réflexion après coup à Thanksgiving par la communauté – étant donné que tout le mois de novembre est en fait dédié à la célébration du patrimoine amérindien.

Les Amérindiens célèbrent-ils Thanksgiving?

Pour certains Amérindiens, Thanksgiving est considéré à première vue comme un moment pour préparer un festin et profiter d’être avec leurs proches, en choisissant de mettre de côté les complexités de cette histoire.

Mais pour d’autres, cette journée est très politiquement chargée, car les communautés autochtones participent à une jour de deuil – qui a vu cette année son 50e anniversaire – pour le génocide de leurs ancêtres.

Démystifier les mythes de Thanksgiving

Pendant longtemps, les Américains ont grandi avec une histoire simplifiée sur Thanksgiving, qui se concentrait davantage sur les pèlerins européens qui ont découvert de nouvelles terres trouvées en Amérique au 16ème siècle. Le génocide des tribus indigènes est largement ignoré dans les histoires de Thanksgiving, mais cela commence à changer.

Jusqu’à récemment, le célébrer dans les écoles impliquait de se déguiser en costumes coloniaux et de reconstituer la fête “amicale” de 1621 entre les pèlerins et le peuple Wampanoag, la tribu amérindienne qui assistait à la fête.

Mais maintenant, les éducateurs renversent la situation sur ce récit simplifié et s’assurent que les deux côtés de l’histoire sont racontés.

Les enfants des États-Unis dès l’âge de la maternelle apprennent maintenant que les fêtes de la moisson font partie de la vie des Wampanoag depuis bien avant 1621 et que l’action de grâce fait partie de la vie quotidienne de nombreuses tribus.

Plus important encore, on leur apprend également que les pèlerins et les Wampanoag n’étaient pas amis et étaient simplement des alliés mal à l’aise et qu’il est important de «désapprendre» de fausses notions autour de la fête.

