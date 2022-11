Le Black Friday devient le Green Friday dans le comté de McHenry alors que des bénévoles aident à restaurer une demi-douzaine de sites de conservation – Shaw Local

Au lieu de faire du shopping le vendredi noir, Malaika Parpart et Owen Bonnett, les juniors de Woodstock North High School, ont décidé de faire quelque chose d’un peu différent : éliminer les broussailles envahissantes dans la zone de conservation de Boone Creek à Bull Valley.

“Bien sûr, je vais couper le nerprun pendant trois heures – c’est amusant”, a déclaré Parpart. “Personnellement, je ne suis pas fan du Black Friday, donc c’est une excellente alternative.”

Parpart et Bonnett faisaient partie d’environ une demi-douzaine de membres du Green Club de Woodstock North, qui, avec 10 autres bénévoles, ont débroussaillé et coupé les débris dans le cadre de « Restoration Day: Green Friday », une initiative du district de conservation du comté de McHenry.

Des bénévoles et des intendants ont participé aux efforts de restauration de six sites du comté vendredi, notamment Alden Sedge Meadow, Boger Bog, Boone Creek, Exner Marsh, Pioneer Fen et Stickney Run, selon le district de conservation.

Des volontaires, tels que Zach Klemm, étudiant de première année de l’Université du Wisconsin à Stevens Point, aident à éliminer les broussailles et les espèces envahissantes dans la zone de conservation de Boone Creek à Bull Valley, l’un des six sites en cours de restauration le vendredi 25 novembre 2022, dans le cadre de McHenry. Initiative Green Friday du district de conservation du comté. (Aaron Dorman)

La restauration de Boone Creek et d’autres sites a impliqué l’élimination des espèces envahissantes afin que le chêne indigène puisse prospérer, soit par des processus naturels, soit par des plantations volontaires sur la route, a déclaré Jake Hadden, un volontaire qui dirigeait les travaux sur le site Pioneer Fen à Johnsburg.

Le nerprun, qui a été introduit dans la région sous forme de haie il y a plus de cent ans, est une espèce envahissante à propagation particulièrement rapide, a déclaré Hadden, qui enseigne la chimie à l’école secondaire Johnsburg et amène parfois ses élèves sur le site.

“Les oiseaux l’adorent, alors ils le mangent, le déposent ailleurs et il se propage”, a déclaré Hadden. “Il devient si épais qu’il bloque la lumière du soleil et prend le dessus. Vous pouvez voir au [Pioneer] Fen, vous pouvez faire la différence quand nous l’avons dégagé. Cela fait une énorme différence.”

En plus d’être un travail enrichissant, la journée de restauration a fourni une excellente pratique aux étudiants du Green Club, a déclaré Roxann Monti, conseillère du club et thérapeute en éducation.

“C’est la première fois qu’un club sort [to an event]”, a déclaré Monti. “Le club est axé sur l’écologie et la plantation, c’est donc une excellente opportunité.”

Un autre bénévole, Zach Klemm, un étudiant de première année à l’Université du Wisconsin-Stevens Point, a déclaré que son objectif était de devenir un agent d’application de la loi sur la conservation.

“La nature compte beaucoup pour moi”, a déclaré Klemm. « C’est formidable de redonner à la terre ce à quoi elle ressemblait autrefois, peut-être une savane de chênes. C’est formidable d’être ici aujourd’hui.

Les élèves de Woodstock North ont l’occasion de se renseigner sur des questions telles que le recyclage et la plantation dans leur environnement scolaire immédiat, a déclaré Monti. Mais Bonnett a déclaré qu’il pensait qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur la promotion de la conservation et d’un événement connexe au sein de la communauté.

“C’est agréable d’être à l’extérieur aujourd’hui”, a déclaré Bonnett, notant que les vacances se passent généralement à l’intérieur.

Pour plus d’informations sur les prochaines journées de restauration, rendez-vous sur anc.apm.activecommunities.com/mccdistrict.