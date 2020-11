Le Black Friday de 7,5 milliards de livres sterling: les magasins en difficulté devraient augmenter leurs ventes

Dans une frénésie du Black Friday, les acheteurs devraient dépenser 2 milliards de livres sterling de plus que l’année dernière ce week-end.

Mais les experts préviennent que certaines bonnes affaires peuvent ne pas être aussi attrayantes qu’elles le paraissent.

Pour la première fois, les Britanniques dépenseront plus en ligne ce Noël que dans la grande rue grâce au verrouillage des magasins non essentiels.

De nombreux détaillants Internet, y compris Amazon et eBay, proposent des offres Black Friday depuis des semaines.

Cependant, une augmentation spectaculaire est attendue aujourd’hui tout au long du week-end jusqu’au Cyber ​​Monday.

Une étude du Center for Retail Research estime que les dépenses dans les magasins en ligne au cours des trois jours atteindront 5,75 milliards de livres sterling – une augmentation de 53% par rapport aux 3,77 milliards de livres sterling pour le week-end du Black Friday l’année dernière.

Les magasins le long de Princes Street à Édimbourg affichent des affiches et des signes de ventes publicitaires avant le Black Friday. Pour la première fois, les Britanniques passeront plus en ligne ce Noël que dans la grande rue grâce au verrouillage des magasins non essentiels

Un acheteur portant un masque facial en raison de la pandémie de COVID-19, se promène dans la galerie marchande Royal Exchange décorée de Noël dans le centre de Manchester

Des flottes de chauffeurs-livreurs seront nécessaires pour répondre à la demande, ce qui fait craindre que le système de messagerie ne soit pas en mesure de faire face, ce qui menace les retards et la déception.

De nombreux créneaux de livraison dans les supermarchés pour la semaine précédant Noël sont déjà réservés et il y a une pénurie de chauffeurs qualifiés pour faire face au tsunami des commandes en ligne. L’étude Shopping for Christmas prédit que les dépenses en ligne culmineront le Black Friday lui-même lorsque 1,34 million de livres sterling seront dépensées chaque minute.

Parce qu’une grande partie de la rue principale est fermée, le rapport – commandé par Vouchercodes.co.uk – prédit que les dépenses dans les magasins de briques et de mortier au cours du week-end seront en baisse de 63,7% par rapport à l’année dernière, passant de 4,79 milliards de £ à £ 1,74 milliard.

Shoppers in Burlington arcade dans le centre de Londres. De nombreux créneaux de livraison dans les supermarchés pour la semaine précédant Noël sont déjà réservés et il y a une pénurie de chauffeurs qualifiés pour faire face au tsunami des commandes en ligne

Les chiffres suggèrent que le total dépensé ce week-end en ligne et dans la rue principale pourrait être de 7,5 milliards de livres sterling.

Le Black Friday, une coutume américaine dans laquelle les magasins réduisent les prix pour attirer les acheteurs de Noël, tombe le lendemain de Thanksgiving, célébré le dernier jeudi de novembre.

Cependant, les experts avertissent que de nombreuses offres du Black Friday au Royaume-Uni ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Recherche par laquelle? révèle que 85% des produits promus comme des offres du Black Friday l’année dernière avaient été en vente au même prix ou moins cher les semaines précédentes.

Le Black Friday, une coutume américaine dans laquelle les magasins réduisent les prix pour attirer les acheteurs de Noël, tombe le lendemain de Thanksgiving, célébré le dernier jeudi de novembre. Sur la photo, Milan

Le groupe de consommateurs a déclaré que les acheteurs devraient également rechercher les ratés qui ont un prix tentant mais qui ne valent toujours pas l’argent.

Lequel? a identifié une gamme de produits bon marché, des grille-pain aux téléviseurs et aux sièges d’auto, qui sont de si mauvaise qualité qu’il les considère comme des produits “ Ne pas acheter ” – certains d’entre eux vendus par des sociétés comme Amazon, AO.com, Currys PC World John lewis.

Il a déclaré: “ Les contrats Dud comprennent une porte d’escalier qui a échoué à un test de sécurité clé, un grille-pain tiède et un aspirateur qui ne parvient pas à faire le sale boulot. ”

Par exemple, le téléviseur LED Hisense 65A7100FTUK, en vente à 499 £ chez Currys PC World, avait la pire qualité d’image Laquelle? les critiques avaient vu sur un téléviseur 65 pouces pendant des années.

Natalie Hitchins, dont?, A déclaré: “ Ne plongez pas lorsque vous repérez une offre alléchante ou vous pourriez vous retrouver avec un raté. Économisez du temps et de l’argent en évitant ces produits Don’t Buy. Pour trouver un produit de qualité qui résistera à l’épreuve du temps, regardez au-delà de l’offre spéciale et vérifiez les résultats de tests indépendants et approfondis.