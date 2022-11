Le Black Friday bat son plein sur StackSocial avec des offres sur les abonnements et plus

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Le Black Friday n’est qu’à quelques jours, et des tonnes de grands détaillants comme Walmart, Cible et Meilleur achat ont déjà lancé leurs ventes. Mais ils ne sont pas les seuls à offrir de sérieuses économies pour le moment. StackSocial propose également des tonnes d’offres intéressantes dont vous pouvez profiter dès maintenant, y compris des offres sur les écouteurs, les gadgets de cuisine et même des réductions sur les abonnements et les services que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour le moment. Les expirations varient un peu entre les différentes offres, donc si vous voyez une offre que vous ne voulez pas manquer, assurez-vous de revérifier combien de temps il vous reste jusqu’à son expiration afin de ne pas la manquer.

L’une des meilleures offres est sur le écouteurs Bluetooth sans fil. Ces bourgeons antibruit sont à 100 $ de réduction, ce qui porte le prix à seulement 50 $. Ceux-ci font d’excellents cadeaux pour tous ceux qui aiment diffuser de la musique, des livres audio et d’autres contenus en déplacement. Chaque paire a une autonomie allant jusqu’à sept heures par charge et jusqu’à 14 heures dans le boîtier de charge. Ils sont imperméables, ce qui en fait une bonne option pour aller à la salle de sport ou les porter à l’extérieur. Un autre grand cadeau pour à peu près n’importe qui est le . Il est livré avec huit têtes supplémentaires et un étui de voyage, et en ce moment c’est 160 $ ​​de réduction, ce qui ramène le prix à seulement 30 $.

Si vous allez cuisiner pour une foule cette saison des fêtes et que vous craignez de manquer d’espace dans le four, vous voudrez peut-être acheter ce grand en vente pour seulement 100 $, vous permettant d’économiser 80 $. Il a une capacité de 7 pintes, vous pouvez donc l’utiliser pour préparer des plats plus grands et peut être utilisé pour griller, cuire à la vapeur, cuire, rôtir et bien plus encore. Vous pouvez également obtenir la collection de Splash Wines de pour 80 % de réduction, ce qui signifie que vous ne paierez que 70 $. Notez cependant que les frais d’expédition de 40 $ ne sont pas inclus. Cependant, même à 110 $, c’est une bonne affaire sur suffisamment de vin pour organiser tous vos rassemblements de vacances (ou offrir en cadeau).

Vous pouvez économiser 5 $ sur le coût d’un abonnement de trois mois, portant le prix d’accès au réseau multijoueur à 20 $. Un autre excellent abonnement à vérifier est le forfait premium. Vous pouvez obtenir deux codes de compte pour un accès à vie pour seulement 74 $, soit des centaines de moins que d’obtenir un abonnement directement auprès de DFC. Vérifier maintenant, mais gardez à l’esprit que ces offres ne dureront pas longtemps, alors assurez-vous de saisir les choses que vous voulez le plus tôt possible.