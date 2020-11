Le Black Friday a peut-être vu un “ changement fondamental ” en raison de la pandémie de Covid

La pandémie de coronavirus a poussé les détaillants à modifier leur approche de la saison des achats des Fêtes, ouvrant la fenêtre promotionnelle des offres du Black Friday beaucoup plus tôt que les années précédentes. Et certains dans le secteur de la vente au détail pensent que les adaptations pourraient devenir une pratique courante à l’avenir.

«Nous assistons à un changement fondamental dans le calendrier promotionnel», a déclaré vendredi Steve Sadove, ancien président-directeur général de Saks, sur «Squawk Box» de CNBC. “Je pense que les détaillants ont fait un travail brillant en prolongeant la saison, et cela se jouera au début de l’année prochaine”, a-t-il ajouté.

Dans un environnement où la pandémie a conduit de plus en plus de consommateurs vers les canaux en ligne, le début plus précoce des vacances devrait se révéler bénéfique pour éviter des retards d’expédition importants pour les commandes passées après les deux premières semaines de décembre, a également déclaré Sadove.

L’idée d’allonger le Black Friday n’est pas nouvelle pour les détaillants, selon l’ancien président et chef de la direction de Walmart aux États-Unis, Bill Simon. “Ils ont essayé de le faire pendant des années et n’ont pas eu de succès, et cela pourrait bien être l’année où ils y parviennent”, a déclaré Simon dans une interview à “Squawk Box” aux côtés de Sadove.

Pour les détaillants à grande surface, en particulier son ancienne société, Walmart et Target, Simon a déclaré que la volonté d’adopter une période de Black Friday prolongée dépendait probablement de leur capacité à réussir dans le commerce électronique tout en comptant moins sur leurs magasins physiques.

«Ils passent d’un canal de domination à un canal où ils sont loin derrière Amazon», a déclaré Simon. “Ils vont devoir rattraper leur retard très rapidement, ou ils vont essayer de changer le calendrier pour qu’il soit plus physique et plus Black Friday parce qu’ils n’aimeront pas le résultat.”

Sadove, qui a dirigé Saks de 2007 à 2013, a déclaré qu’il pensait que ce serait “une combinaison des deux” dans les années à venir. Une des raisons à cela, a-t-il dit, est les fortes ventes qui ont été enregistrées jusqu’à présent cet automne.

“Je pense que tout le monde profite de la rafale précoce. Vous avez vu cette grosse augmentation de volume d’année en année et elle continue et je pense que cela va conduire à des chiffres plus importants pour la saison des fêtes”, at-il déclaré. “Je pense que les détaillants vont essayer de jouer dans les deux sens, en poursuivant les premières promotions. Et puis avec une grosse explosion à la période du Black Friday-Cyber ​​Monday.”

Quelle que soit la voie à suivre pour les accords du Black Friday, Simon a déclaré qu’il était préoccupé par la durabilité de ceux-ci étant fortement ciblés vers le commerce électronique, car les détaillants ont besoin que les gens achètent des produits qui ne sont pas seulement en vente. Les acheteurs en ligne ne sont peut-être que des offres de choix, a-t-il déclaré.

“Si vous vendez simplement les offres, vous allez perdre de l’argent. Ce n’est tout simplement pas organisé de cette façon. Vous devez vendre le papier d’emballage et les lumières de Noël et les cannes de bonbon et tout ce qui va avec ou vous ”, a déclaré Simon, qui a supervisé Walmart US de 2010 à 2014.

Sadove a déclaré que ce défi pourrait être atténué par des achats en ligne ramassés dans des points de vente physiques. «C’est là que vous obtenez une partie de l’amélioration de la marge», a-t-il déclaré. “Les achats en ligne, en particulier avec des prix bas de gamme, sont très difficiles. Lorsque vous obtenez l’achat en ligne, le ramassage en magasin – et les grandes boîtes l’ont bien fait – cela gagne vraiment.”

Suivez les mises à jour de CNBC le Black Friday ici.