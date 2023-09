Le Black Footwear Forum revient au Pensole Lewis College of Business & Design de Détroit | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir PENSOLE/Instagram Dr D’Wayne Edwards devant l’historique Lewis College of Business.

Organisé au HBCU Pensole Lewis College of Business & Design de Détroit, le Black Footwear Forum proposera une multitude de tables rondes et d’événements de bien-être. Parmi les conférenciers invités de cette année, citons la costumière Ruth Carter, qui a remporté deux Oscars pour son travail sur Panthère noire et Panthère noire : Wakanda pour toujours – et le pionnier du hip-hop Grandmaster Caz. Il s’ouvre jeudi avec l’inauguration d’un nouveau salon Pepsi x Frito-Lay Refresh and Relax conçu par les étudiants au Pensole Lewis College. Le grand maître Caz prononcera vendredi un discours d’ouverture intitulé « La culture est une monnaie : connaissez votre valeur », suivi d’un panel de design hip-hop dirigé par la créatrice de mode April Walker. Le samedi comprendra le discours d’ouverture d’un invité surprise suivi de séances de « Black Genius Conversation » avec le cadre de Nike, Larry Miller. Elle se termine dimanche par une journée de bien-être pour les femmes qui comprend un atelier de leadership, du yoga R&B et un brunch, ainsi qu’un atelier de bien-être distinct pour les hommes dirigé par Jason Mayden, Kenneth Anand et Trevor Edwards.

