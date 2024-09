Le Black Caucus publie de nouvelles directives pour les politiques DEI et exhorte les entreprises à contribuer à réduire l’écart de richesse raciale

WASHINGTON — Les politiques d’entreprise visant à promouvoir la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail sont légales et devraient être élargies pour promouvoir une prospérité économique générale et réduire les inégalités de richesse raciales, selon un nouveau rapport du Congressional Black Caucus.

Le rapport publié lundi propose des lignes directrices aux entreprises sur les meilleures pratiques à adopter pour faire progresser les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion sur le lieu de travail et appelle les entreprises à s’engager à nouveau à faire progresser la justice raciale sur le lieu de travail. Le document comprend également une feuille de route pour faire progresser la création de richesses dans les communautés noires et combler l’écart de richesse raciale.

« À la suite de la mort de George Floyd, les entreprises ont promis 50 milliards de dollars pour l’équité raciale et le renforcement des politiques de diversité, d’inclusion et d’équité », a déclaré le représentant démocrate du Nevada Steven Horsford, président du Congressional Black Caucus, dans une interview. « La diversité, l’inclusion et l’équité sont désormais attaquées, mais la réponse des entreprises américaines a été écrasante. »

Les résultats font suite à une Lettre ouverte de décembre le caucus a publié un message appelant les entreprises à « réaffirmer leurs engagements en matière de DEI » et à travailler avec la CBC pour respecter leurs engagements en matière d’inégalités raciales et économiques.

L’étude est le résultat d’un dialogue qui a duré des mois entre le caucus et près de la moitié des entreprises du Fortune 500, ainsi que des universitaires et des analystes commerciaux, pour élaborer des lignes directrices qui favorisent la DEI et la mobilité économique des Noirs dans un environnement politique et juridique de plus en plus tendu. L’étude cite des entreprises confrontées à une réaction négative à ces politiques de la part d’activistes et de législateurs conservateurs.

Horsford a condamné les « acteurs d’extrême droite qui tentent d’intimider les entreprises américaines » pour qu’elles s’éloignent des politiques DEI. Il a ajouté qu’il était « erroné » pour les entreprises d’annuler les politiques DEI en raison de la Décision de la Cour suprême de juin annulant la discrimination positive programmes en admissions à l’universitéqui n’abordait pas directement les politiques DEI des entreprises.

« Rien dans la loi n’est illégal ou inconstitutionnel dans le fait que les entreprises mettent en œuvre des politiques de diversité, d’équité et d’inclusion. Je félicite les entreprises qui ont répondu à notre appel. Nous donnons désormais la feuille de route de ce à quoi ressemble le bien », a déclaré Horsford, citant le titre de l’étude : « À quoi ressemble le bien : un rapport de responsabilité des entreprises sur la diversité, l’équité et l’inclusion ».

Depuis la décision de la Cour suprême, plus de une douzaine de procureurs généraux républicains ont envoyé des lettres aux entreprises Fortune 500 qui menacent d’engager des poursuites judiciaires concernant leurs politiques DEI. Plus tôt cette année, les législateurs républicains de plusieurs États ont poursuivi restrictions sur les efforts de diversité et d’inclusion sur le lieu de travail, et les groupes juridiques conservateurs ont des poursuites dirigées contre des organisations axées sur la promotion des groupes sous-représentésCertaines entreprises ont se sont éloignés des politiques DEI qu’ils promouvaient autrefois à la suite de la mort de Floyd.

Les politiques DEI sont des lignes directrices et des programmes officiels destinés à accueillir des personnes d’horizons divers au sein d’une organisation et à créer une culture dans laquelle elles se sentent intégrées pour faire leur travail. Ces politiques peuvent être aussi larges ou restreintes que le décide une organisation et peuvent se concentrer sur n’importe quel groupe démographique.

Immédiatement après la décision de la Cour suprême, le président démocrate de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, une agence fédérale axée sur les politiques de droits civiques sur le lieu de travail, a déclaré que la décision « ne tient pas compte des efforts déployés par les employeurs pour favoriser une main-d’œuvre diversifiée et inclusive ou pour mobiliser les talents de tous les travailleurs qualifiés ».

L’étude décrit douze domaines dans lesquels les entreprises peuvent se concentrer pour développer la DEI et contribuer à combler l’écart de richesse raciale, notamment des conseils sur la culture du lieu de travail, la désagrégation des données, les opportunités de talents, les taux de rétention, l’équité salariale et les politiques d’approvisionnement.

L’étude invite les entreprises à « collaborer sur le plan législatif » pour élaborer des lois qui « créent une responsabilité perpétuelle pour les entreprises américaines, aident à combler cet énorme fossé d’inégalité et soutiennent les valeurs de notre caucus ».

La plupart des entreprises ayant participé à l’étude provenaient du secteur manufacturier, suivies des sociétés des secteurs des services financiers et de l’information. Cinquante PDG ont rencontré directement la CBC, tandis que les entreprises ont également répondu par l’intermédiaire d’autres hauts représentants, de lettres et de réponses à des questionnaires de législateurs.

La CBC est l’un des groupes les plus importants et les plus influents du caucus démocrate au Congrès. Ses membres représentent toute la diversité idéologique et régionale du parti, mais partagent un engagement commun à faire progresser les intérêts des Noirs américains, en particulier sur des questions telles que le droit de vote et la mobilité économique. Le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, DN.Y., membre de la CBC, a participé à l’élaboration du rapport.

« Il n’est plus acceptable de tenir des promesses sans agir », peut-on lire dans le rapport. « Le meurtre de George Floyd, comme de nombreux autres meurtres liés à la police qui l’ont précédé et suivi, a ébranlé notre communauté et allumé un feu d’activisme dans des régions du pays qui, autrement, n’auraient peut-être jamais réagi. La plupart de ces entreprises ont profité de cette période d’activisme et ont publiquement juré de se battre à nos côtés. Il est désormais temps de demander des comptes à ces entreprises. »