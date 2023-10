Le Black Caucus du Congrès exhorte Gavin Newsom à nommer Barbara Lee au siège de Feinstein

WASHINGTON — Le Congressional Black Caucus a exhorté dimanche le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, à nommer la représentante Barbara Lee, démocrate de Californie, au siège de feu la sénatrice Dianne Feinstein.

« Elle est la seule personne ayant le courage, la vision et le bilan nécessaire pour éradiquer la pauvreté, affronter l’industrie des combustibles fossiles, défendre notre démocratie et faire avancer sans relâche le programme progressiste », a écrit le président de CBC, Steven Horsford, démocrate du Nevada. dans un lettre à Newsom le dimanche. « Pour ces raisons, nous vous invitons vivement à nommer la députée Barbara Lee au Sénat des États-Unis. »

Newsom, un démocrate, devrait bientôt choisir un successeur à Feinstein, décédé la semaine dernière à 90 ans. Elle était la femme la plus ancienne au Sénat, connue pour son plaidoyer en faveur de mesures de contrôle des armes à feu et pour sa tentative de trouver un terrain d’entente avec les républicains.

Une source proche de Newsom a déclaré vendredi à NBC News qu’il annoncerait une nomination intérimaire au siège de Feinstein dans les prochains jours.

Newsom a déjà dit qu’il choisira une femme noire si l’un des deux sièges du Sénat de son État s’ouvre. Il a également déclaré sur NBC News « Rencontrer la presse » qu’il a l’intention de procéder à une nomination « intérimaire » et de ne choisir aucun des candidats actuels au siège de Feinstein – qui comprend Lee, ainsi que les représentants Adam Schiff et Katie Porter – parce que cela ferait injustement pencher la balance dans la course.

En février, Feinstein a annoncé son intention de prendre sa retraite à la fin de son mandat en 2024, alors qu’elle faisait face à des appels à la démission pour des raisons de santé.

Lee a officiellement annoncé sa candidature tant attendue au Sénat environ une semaine après que Feinstein a annoncé ses projets de retraite. Elle s’est lancée dans la course contre Schiff et Porter, deux démocrates bien financés qui briguent également le siège laissé par Feinstein.

Dans son lettre à NewsomHorsford a salué le bilan législatif de Lee en tant que progressiste.

« Depuis la rédaction de la première loi californienne sur la violence contre les femmes jusqu’au vote unique contre le recours militaire autorisé à la force jusqu’à sauver 25 millions de personnes du fléau du SIDA ; de l’expansion de SNAP à la rédaction de la Déclaration des droits sur les loyers et à l’introduction de la loi sur les rémunérations fiscales excessives des PDG ; La députée Barbara Lee est – sans aucun doute – le meilleur choix pour cette nomination », a écrit Horsford.

« Son bilan législatif sans précédent, son leadership de longue date au sein du Parti démocrate et son profond engagement en faveur de la justice et de l’égalité ne peuvent être égalés », a-t-il ajouté.

Il a également souligné les difficultés personnelles de Lee avant sa carrière politique, comme son évasion d’un mariage abusif, son sans-abrisme alors qu’elle élevait deux enfants en tant que mère célibataire et l’ouverture d’une clinique de santé mentale pour servir les personnes vulnérables de sa communauté.

Le bureau de Newsom n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre du caucus.

L’appui de Lee par CBC intervient après que les sénateurs républicains ont déclaré qu’ils n’essaieraient pas d’empêcher les démocrates de remplacer Feinstein au sein du comité judiciaire.

La mort de Feinstein a laissé les démocrates sans majorité au sein du panel clé, qui est désormais réparti à parts égales, 10 contre 10, entre démocrates et républicains. Le vote égal empêche les candidats judiciaires du président Joe Biden de quitter le comité si les démocrates n’ont pas le soutien du Parti républicain nécessaire pour envoyer des juges potentiels au Sénat au complet.